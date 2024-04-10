Арктическое усиление. Хранилище Судного дня оказалось под угрозой
Первый тревожный звонок был в 2017 году. Тогда инцидент показал, что неплохо бы усилить меры безопасности.
Первый тревожный звонок был в 2017 году. Тогда инцидент показал, что неплохо бы усилить меры безопасности.
Российские географы провели исследование и обнаружили, что в самой северной точке Европы идёт экстремально быстрое потепление воздуха. Речь о полярном архипелаге Шпицберген, расположенном на границе России и Норвегии. Учёные считают, что высокая скорость климатических изменений в Арктике может привести к истончению ледяного покрова и, вероятно, его исчезновению в ближайшее столетие.
Но есть и другие угрозы.
На Шпицбергене располагаются пять населённых пунктов, и два из них — Баренцбург и Пирамида — находятся на территории России. Наши ученые проводят наблюдения на архипелаге с 1932 года, в настоящее время там действуют пять научных и метеорологических станций. Шпицберген имеет уникальное географическое и геологическое положение, а его флора и фауна довольно богаты.
Одно из важнейших направлений исследований — изучение климата на этой арктической территории. С 1899 года на Шпицбергене ведутся инструментальные метеонаблюдения, а с 1911 года проводится регулярный мониторинг, организованный норвежскими учеными. Позже к ним присоединились советские метеорологи из Арктического и антарктического научно исследовательского института (ААНИИ).
Как раз специалисты этого института совместно с учёными из Санкт Петербургского государственного университета провели недавнее исследование, проанализировав массивы данных об изменении температуры воздуха за последние 120 лет на территории Шпицбергена и прилегающих акваторий. Оказалось, что температура там повышается быстрее, чем в среднем в Северном полушарии.
«Это очень быстрое потепление, его скорость примерно в три раза быстрее, чем в среднем по Северному полушарию по регионам России», — рассказал доцент СПбГУ, заведующий лабораторией процессов взаимодействия океана и атмосферы ААНИИ Борис Иванов.
Более того, на небольших островах к северу от Шпицбергена температура за последние 30 лет стала повышаться ещё быстрее. Это показали проведённые ранее совместные исследования российских и норвежских учёных.
Современная оттепель в регионе началась в середине 1980 х, а с 1990 года её интенсивность лишь увеличилась. Климатологи связывают это с характером общей циркуляции атмосферы, с увеличением концентрации парниковых газов и с естественными колебаниями климата.
«Это явление — так называемое арктическое усиление, оно характерно именно для этого региона и обусловлено очень сложными процессами взаимодействия между атмосферой и океаном в присутствие морского льда и на фоне наблюдаемого и развивающегося глобального потепления на планете, — приводит слова Бориса Иванова пресс-служба СПбГУ. — Некоторые специалисты считают, что такая скорость изменения погоды в Арктике потенциально может привести к истончению ледяного покрова и, вероятно, его исчезновению в ближайшие 100 лет».
Стремительное потепление в Арктике угрожает не только местной флоре и фауне, но и инфраструктуре, построенной на вечной мерзлоте. Как тут не вспомнить, что на Шпицбергене находится Всемирное семенохранилище, которое журналисты прозвали «Хранилищем Судного дня» или «Ноевым ковчегом для растений». И оно уже страдало от потепления климата.
Идея создать банк с образцами семян всех сельхозкультур возникла в начале XXI века. Инициатором выступила ООН. Задумка была в том, чтобы обеспечить человечество запасом посадочного материала на случай ядерного апокалипсиса или глобального стихийного бедствия.
Шпицберген выбрали из-за вечной мерзлоты и крайне слабой сейсмической активности. Строительство начали в 2006-м и завершили в 2008-м. Хранилище представляет собой подземный бункер — прорытый в толще горы тоннель, оборудованный мощными дверьми и шлюзовыми камерами. Внутри находятся более 80 тыс. образцов семян, и из трёх оборудованных залов пока используется лишь один.
Семена лежат в запечатанных конвертах, которые, в свою очередь, упакованы в пластиковые пакеты, помещённые в контейнеры на металлических полках. Температура −18 градусов, низкая влажность и ограниченный доступ кислорода в помещениях благоприятны для сохранности посадочного материала. В таких условиях семена стареют медленно, и их метаболизм находится на очень низком уровне.
Первый тревожный звонок прозвенел в 2017 году. Предыдущий год был аномально тёплым, на Шпицбергене начала таять мерзлота, и вход в Хранилище Судного дня оказался затоплен. Очевидцы говорили, что во входном отсеке бункера шёл настоящий ливень — вода лилась с потолка.
К счастью, семена не пострадали. Персонал уверял, что они находятся в безопасности благодаря особой конструкции сооружения. Тем не менее инцидент показал, что неплохо бы усилить меры безопасности. После этого в семенохранилище собирались установить дополнительные дренажные системы и насосы.
Но сама идея «Ноева ковчега для растений» в том, что он должен существовать и продолжать работать без всякой человеческой поддержки. Ведь в решающий момент людей, которые могли бы ликвидировать подтопление и «всё починить», там может просто не оказаться.
Прошлый год, как признала Всемирная метеорологическая организация ООН, стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. И нынешний, похоже, не уступит ему. А это значит, что аномальное потепление на территории Шпицбергена и прилегающих акваторий продолжится.
Возможно, стоит уже подумать о том, чтобы перенести всемирный генофонд растений в другое место? Несколько лет назад возглавлявший в то время Российскую академию наук Александр Сергеев предлагал устроить аналогичное хранилище в нашей стране, а именно — в Якутии.
«Холод — это богатство Якутии. Его можно использовать в целях криоконсервации. Семенохранилище на Шпицбергене, которое строили для сохранения всемирного генофонда растений, имеет проблемы, вызванные протечками из-за деградации вечной мерзлоты. Нам стоит подумать об этом. Даже если температура на Земле вырастет ещё на 2 градуса, в Якутии мерзлота останется, она не поплывёт», — сказал тогда академик Сергеев.
Кстати, в Якутии изучают возможность создания резервного криохранилища семян, которые как минимум заменят иностранный семенной фонд. Но этот российский регион, на территории которого находится один из «полюсов холода» планеты Земля, очевидно, мог бы приютить у себя и генофонд растений всего мира.