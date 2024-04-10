Эксперты связали экстремальные погодные явления в Сибири с потеплением Арктики

«Характер распространения волн Россби на юге Сибири существенно изменился с середины 1990-х годов под влиянием потепления в Арктике. Амплитуда волн увеличивается, а блокирования происходят чаще, приводя к квазистационарным, “застывшим” состояниям атмосферного потока с повторяющимися режимами. Особенно любопытной является закономерность, согласно которой блокирование в Сибири приводит к необычным погодным явлениям на юге региона — летом оно сопровождается обильными осадками, а зимой — холодами. В то же время на севере наблюдаются противоположные явления: летом здесь жарко и сухо, что усиливает вероятность возникновения лесных пожаров, а зимой — парадоксально теплая погода», — говорится в сообщении.
По словам ученых, атмосферные волны Россби возникают из-за вращения Земли вследствие сдвига вихревых потоков под влиянием силы Кориолиса на разной географической широте. Простираясь на тысячи километров, они действуют как «хореографы» погоды, направляют движение штормов и меняют погодные условия.
«Представьте себе поток воздуха высоко в небе, где-то в районе 5−8 тыс. м, где скорости ветра достигают 200 км/ч. Эта быстрая высотная река управляет нашими погодными системами», — приводятся в сообщении слова одного из авторов проекта, старшего научного сотрудника Института оптики атмосферы имени В. Е. Зуева СО РАН Ольги Антохиной.
По мере движения волны изгибаются и усиливаются, создавая области высокого и низкого давления. Когда волны усиливаются значительно, они могут замедляться или останавливаться, именно в этот момент начинается «магия атмосферных блокировок». Сначала усиливающаяся волна создает гребень высокого давления, а разрушаясь впоследствии, — обширный устойчивый антициклон. Именно он становится препятствием для погодных систем, заставляя их обходить заблокированную область или останавливаться на месте.
В результате можно наблюдать длительные периоды солнечной погоды и тепла в одном регионе, в то время как по соседству идут продолжительные дожди или задерживается холод. В частности, это стало причиной экстремального холода в 2012 году и катастрофических лесных пожаров в Сибири в 2019 году.
«Анализ этих тенденций показывает, что в ближайшие годы мы столкнемся с новыми погодными аномалиями, приводящими к засухам и проливным дождям, пожарам и наводнениям. Чтобы контролировать эти последствия климатических изменений, требуется разработка более точных методов прогнозирования и глубокое понимание динамики атмосферных явлений», — отмечается в сообщении. Исследование было поддержано грантом Российского научного фонда.