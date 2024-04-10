21:14 (мск), источник: © РИА Новости

Уровень реки Тобол в Кургане за сутки вырос на 24 сантиметра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Уровень реки Тобол в Кургане за сутки вырос на 24 сантиметра, сообщило областное правительство.

Источник: РИА "Новости"

«Уровень воды в Кургане на 20:00 (18:00 мск) составляет 375 сантиметров, плюс 24 сантиметра за сутки», — говорится в сообщении.

В селе Звериноголовском, где ситуация с паводками самая серьезная, вода поднялась до отметки 985 сантиметров.

В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу ГУ МЧС, на территории области может затопить 62 населенных пункта, 4,3 тысячи домов, 5550 приусадебных участков, 600 дач, в зоне ЧС могут оказаться 18 718 человек.

По словам главы региона Вадима Шумкова, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11—14 апреля.

Рекордный паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.

Режим ЧС также действует в Тюменской области. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.

Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

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