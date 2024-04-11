В Томске изучат влияние болотных озер Сибири и Арктики на климат

ТОМСК, 11 апреля. /ТАСС/. Вклад болотных озер Сибири и Арктической зоны России в эмиссию парниковых газов исследуют ученые Томского государственного университета (ТГУ). Это позволит оценить влияние данных территорий на формирование глобального климата, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Заозеренность некоторых болот настолько велика, что площадь водной поверхности в сопоставима или значительно превышает торфяную. Болотные озера в России исследованы лишь в малой части. Наша задача сравнить интенсивность эмиссии углерода с поверхности малых и крупных болотных озер. Есть основания полагать, что малые озера продуктивнее крупных в силу того, что они быстрее и сильнее прогреваются, биогеохимические реакции в них идут значительно быстрее», — приводятся в сообщении слова руководителя проекта, директора коллективного центра «Мегапрофиль» ТГУ Сергея Воробьева.
По его словам, болотные озера в России почти не исследованы. Одна из главных причин заключается в том, что в большинстве своем они находятся в труднодоступных либо в недосягаемых местах. Добираться до объектов исследования ученые ТГУ будут на аэролодках. За три года планируется обследовать несколько сотен больших и малых озер на болотах Западной Сибири, ХМАО и ЯНАО. Большой блок работ запланирован на Васюганском болоте.
Ученые установят камеры, которые в течение определенного срока автоматически будут измерять эмиссию углекислого газа и метана и передавать данные на сервер в Томске. Также будет изучаться концентрация растворенного углерода в воде. Кроме того, исследователи намерены выявить источники, продуцирующие углерод. Исследование будет проводиться при поддержке гранта Российского научного фонда.
«Результаты исследований помогут дать объективную оценку тому, какой вклад в эмиссию парниковых газов вносят болотные озера Сибири и Арктики. Данные территории с крупнейшими болотами, озерами и реками, оказывают влияние на формирование климата всей планеты. Понимание истинных объемов эмиссии парниковых газов, позволит точнее прогнозировать дальнейшую трансформацию климата и окружающей среды и найти пути адаптации человечества к этим изменениям», — отмечается в сообщении.