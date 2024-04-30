Как злоумышленники готовятся к дачному сезону

Помимо традиционного роста квартирных краж в этот период увеличивается и число телефонных мошенничеств.
В первую очередь злоумышленники используют приемы социальной инженерии и воздействуют на самые волнующие для собеседника темы. «Все хотят знать, все ли в порядке с квартирой и с родственниками, поэтому эти темы используются чаще всего», — говорит Закарян.
Неожиданный звонок с информацией о том, что человек затопил соседей и что нужно перевести прямо сейчас определенную сумму денег на решение проблемы, может застать врасплох кого угодно. Разумеется, мошенники хорошо готовятся и даже назвать правильные имена соседей им не составит труда.
Распространен и другой способ обмана, когда просят срочно прислать средства на помощь родственнику, попавшему в ДТП. Находясь на даче, сложнее проверить информацию. И особенно правдоподобно выглядит такой сценарий, когда якобы пострадавший родственник в этот момент находится в пути на дачу, но до сих пор не приехал.
Отдельное направление летнего мошенничества — предложение услуг и товаров дачникам на маркетплейсах и в интернет-магазинах с большими скидками.
На самом деле торговать себе в убыток никто не будет. Когда нужно срочно купить все необходимое к началу сезона, и вдруг предлагают хорошую скидку, сложно устоять.
Но, к сожалению, нередко при этом продавцы дают поддельные платежные реквизиты, и деньги остаются у злоумышленников, поясняет эксперт.
Сценариев может быть много. Главное правило — сохранять бдительность даже на отдыхе, чтобы ничто не могло его испортить, заключил Ваге Закарян.