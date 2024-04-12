Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил 11 метров
ОРЕНБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь повысился до 1120 сантиметров, сообщил первый замглавы города Алексей Кудинов.
ОРЕНБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь повысился до 1120 сантиметров, сообщил первый замглавы города Алексей Кудинов.
«Сегодня за ночь, к сожалению, уровень воды повысился. Сейчас на утро мы видим уже уровень 1120 сантиметров», — сказал он журналистам.
За ночь в Оренбурге затопило еще 900 приусадебных участков и 361 дом, эвакуированы 99 жителей, добавил Кудинов.
Накануне к 18.00 мск уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг рекордной отметки в 10 метров 92 сантиметра, при этом вода продолжила прибывать.
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.