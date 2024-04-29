10:18 (мск), источник: Погода Mail.Ru

В какое время нельзя шуметь даже на даче

В настоящее время в России нет единого закона о тишине. Каждый регион регулирует этот вопрос на свое усмотрение. Но главное правило одно — за шумные вечеринки можно получить штраф не только в квартире, но и на своем дачном участке, рассказала Погоде Mail.ru адвокат Елена Кудерко.

Источник: Reuters

К примеру, закон о тишине Московской области распространяет правила не только на квартиры, но и на загородный отдых. Причем, по мнению адвоката, на территории Подмосковья установлены наиболее жесткие требования, в связи с чем «их легко взять за ориентир».

Так, нельзя использовать звуковоспроизводящие устройства и устройства звукоусиления в период с 21−00 до 8−00, а также с 13−00 до 15−00 в рабочие дни, с 22−00 до 10−00, а также с 13−00 до 15−00 в выходные дни.

C 21−00 до 8−00 в рабочие дни и с 22−00 до 10−00 в выходные дни не допускаются крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, проведение земляных, строительных, разгрузочно-погрузочных и иных видов работ с применением механических средств и технических устройств.

«При этом к шуму не относится детский плач, экстренные ситуативные звуки, к примеру, при падении, а также звуки птиц и животных», — поянила эксперт.

За первое нарушение предусматривается административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 000 до 3 000 рублей, за повторное в течение года — 4 000 рублей, а за третье и последующие — 5 000 рублей.

Как отмечает юрист, размеры штрафов в регионах отличаются, однако общий порог административной ответственности остается схожим.

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