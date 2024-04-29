Кого могут оштрафовать за отдых у водоема

Согласно Водному кодексу, каждый водоем имеет свою водоохранную зону. «Сложность в том, что не во всех местах отдыха, даже излюбленных горожанами, установлены соответствующие информационные знаки. Поэтому основные требования нужно и важно знать каждому», — предупреждает юрист.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, и на которых устанавливается специальный режим.
По словам Елены Кудерко, это необходимо для предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Такие требования отражены в статье 65 Водного кодекса РФ.
Ширина водоохранной зоны рек зависит от протяженности реки и составляет от 50 метров для реки не более 10 км, для рек — от 50 км и более ширина водоохранной зоны составит 200 метров. Для ручьев и рек менее 10 км — охранная зона совпадает с прибрежной полосой, у озер — 50 метров, а моря — 500.
В водоохранной зоне запрещается движение и стоянка транспортных средств, за исключением специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие; мойка транспортных средств; выпас скота; загрязнение, засорение.
Таким образом, под запретом — установка палатки или тента, соединенных с автомобилем на берегу водоема, спуск лодок и катеров при помощи авто, если нет специально оборудованного асфальтом спуска к воде; хранение гидроциклов, лодок и катеров на берегу, мойка машин как целиком, так и отдельных элементов, парковка, стоянка автомашин и даже проезд вдоль берега в поисках подходящего места для отдыха, если нет дороги.
При этом, дорога для целей квалификации нарушения — это не грунтовый проезд, а именно сооружение, имеющее нанесенное твердое (асфальт, плиты) покрытие, уточняет адвокат.
Если сотрудники правоохранительных органов зафиксируют нарушение установленных требований, то будет составлен протокол об административном правонарушении и выставлен штраф.
Размер штрафа зависит от нескольких факторов. Если нарушитель -гражданин, то штраф составит от 3 000 до 4 500 рублей, если организация (к примеру, вы приехали на арендном или служебном авто), то штраф будет от 200 000 до 400 000 рублей.
«Под особой защитой находятся водоемы питьевого водоснабжения. Вблизи таких объектов нарушение считается серьезным, и штраф гражданам составит от 10 000 до 20 000 рублей», — пояснила Елена Кудерко.