В горах Сочи объявили предупреждение о лавинной опасности
В МЧС порекомендовали не выходить в горы в снегопад и непогоду.
В МЧС порекомендовали не выходить в горы в снегопад и непогоду.
КРАСНОДАР, 13 апреля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в горах Сочи в связи с опасностью схода лавин в период до 16 апреля. Об этом на своем сайте сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
«До конца суток 13 апреля, а также в течение суток с 14 по 16 апреля в горах Сочи выше 1,5 тыс. м над уровнем моря лавиноопасно», — говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендуют не выходить в горы в снегопад и непогоду.
В Telegram-каналах горнолыжных курортов Сочи сообщается, что принято решение о закрытии некоторых трасс в субботу в связи с угрозой схода лавин. На курорте «Роза Хутор» туристов предупредили, что трассы «Азалия» и «Каскад» закрыты для катания. «Согласно лавинному бюллетеню закрыты трассы “Панорама”, “Струна”, “Снежная”, — сообщили специалисты курорта “Красная Поляна”. На курорте “Газпром Поляна” для туристов будут недоступны вечерние катания на склоне “Лаура”, а на склоне “Альпика” канатные дороги закрыты для проведения регламентных работ.
В случае чрезвычайных ситуаций туристам рекомендуют обращаться по единому номеру 112.