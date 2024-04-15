Когда выгоднее покупать дачу — весной или осенью?
Эксперты объяснили, в какое время года лучше покупать загородную недвижимость.
Эксперты объяснили, в какое время года лучше покупать загородную недвижимость.
Единственное, что точно фиксируют специалисты в сфере загородной недвижимости, — это реально существующую зависимость цен от сезона совершения сделки. А вот насчет оптимальных вариантов приобретения стандартной пары «дом плюс земельный участок» — здесь все сложно. В дело вступает масса нюансов: начиная от степени заинтересованности покупателя до остроты желания максимально сэкономить. Разбираемся с экспертами в этих и других тонкостях.
— Статистика за последние несколько лет показывает: до 50% сделок по покупке дач приходится на весну, причем большая часть из них на весну раннюю, — говорит менеджер отдела загородной недвижимости интернет-сервиса Алла Джабраилова, — примерно 20% на лето и около 30% на осенний период. Зимой сделок практически не заключается — в пределах 1−2 процентов. Важно уточнить: речь идет именно о дачах, то есть недвижимости сезонного пользования, а не о загородных домах для круглогодичного проживания — там график спроса иной.
Соответственно спросу изменяются и цены. На пике они максимальны, на снижении — можно рассчитывать на определенные скидки.
— Покупать дачу весной имеет смысл только тем, кто ну просто крайне остро в ней нуждается. Один из главных плюсов весенней покупки — вы сможете убедиться, насколько защищен участок от паводков и других капризов водной стихии в данной местности, — рассказывает риелтор Дмитрий Зубков, — ну и, разумеется, успеете к дачному сезону со всеми его посевами, посадками и ожиданием урожая, если таковое имеет для вас значение. И, конечно, если вопрос цены для вас не критически важен. В других же случаях все-таки рекомендуется осенняя покупка. Плюсы ее очевидны. Во-первых, гораздо просторнее поле для торга — ведь спрос явно не на высоте, и если хозяину дачи надо во что бы то ни стало избавиться от нее, то он будет сговорчивее. Во-вторых, вы сможете максимально точно оценить состояние дома (как хорошо он отапливается, как долго держит тепло и так далее), участка, коммуникаций, как работает ливневка и прочие водоотводные системы подъездных путей и многого другого. А вот лето и зиму для покупки дачи лучше все-таки исключить: в пышном цвету и зелени участка вы совершенно спокойно можете не заметить даже явных дефектов как дома, так других строений, тем более многое может скрыть снег, особенно в большом количестве.