Землетрясение произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи
Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Об этом 14 апреля сообщила Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Об этом 14 апреля сообщила Геологическая служба США (USGS).
Эпицентр землетрясения находился в 101 км к востоку от города Кимбе в провинции Новая Британия. Населения его составляет свыше 18 тыс. человек, пишет НСН.
Очаг залегал на глубине в 49 км. Угроза цунами не объявлялась. Сведений о пострадавших не поступало.
В конце марта на западе Папуа — Новой Гвинеи специалисты зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,9. В результате повреждены оказались около тысячи домов. По меньшей мере пять человек погибли.
Ранее, 9 апреля, землетрясение произошло у берегов островного государства Тонга. Эпицентр подземных толчков располагался в 282 км от города Неиафу, сообщает телеканал «360». Очаг залегал на глубине 10 км.
8 апреля мощные подземные толчки зарегистрировали в японской префектуре Миядзаки на юго-западном острове Кюсю. Магнитуда землетрясения составила 5,2, пишет RT.
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья префектуры Фукусима в Японии 4 апреля. Эпицентр находился у побережья Фукусимы. Очаг был на глубине 40 км.
До этого, 3 апреля, серия мощных землетрясений обрушилась на Тайвань. По меньшей мере 4 человека погибли и 711 пострадали. Толчки назвали сильнейшими на острове за последние 25 лет, отмечает сайт kp.ru.