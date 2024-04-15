В Госдуме разъяснили, как построить баню на даче по закону

«Если у дачника участок для садоводческой деятельности, то он имеет право строить любые хозяйственные постройки, в том числе — баню или сауну», — отметил парламентарий. Однако, добавил он, такую постройку придется зарегистрировать отдельно.
А если садовод владеет участком, предназначенным для огородничества? Тут ситуация сложнее: строительство капитальных построек запрещено. «Если все же необходимо возвести баню на таком участке, придется обратиться в Росреестр с просьбой изменить разрешенное использование земли», — пояснил Чаплин.
Он назвал нюанс: если участок расположен на территории товарищества, созданного до 2017 года, то изменение разрешенного использования затруднено (если только садоводческое товарищество не прекратило свою деятельность).
«Кроме того, необходимо обратить внимание на особенности строительства и эксплуатации, — советует депутат. — Печь должна быть только сертифицированного заводского производства, а пол под дверцей бани следует покрыть металлическим листом, чтобы предотвратить возгорание от искр».
Есть и другие нормы: конструкции потолка, которые не защищены от возгорания, должны находиться на расстоянии не менее 35−40 см от верхней части кирпичной печи и не менее 1,5 метра от металлических печей.
«Что касается сгораемых конструкций крыши, они должны быть расположены не ближе чем на 25 см от керамических труб и не ближе чем на 13 см от наружной поверхности дымовых труб из кирпича». — добавил депутат.
И еще — согласно законодательству, необходимо оставить 1 метр отступа от забора частного дома до бани и 15 метров до леса.
«Уважаемые дачники, неправильно установленная печь или несоблюдение безопасных норм часто становятся причиной возгорания и большой трагедии. Будьте осторожны», — подчеркнул глава дачного союза.