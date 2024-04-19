Кого оштрафуют за мойку и ремонт автомобиля на участках в СНТ

По закону деятельность на участках в СНТ должна соответствовать целям, для которых они предназначены — садоводство и огородничество.
«Ремонт и мойка автомобилей могут рассматриваться как непрофильные виды деятельности, если они противоречат уставу СНТ или местным правилам», — пояснила юрист.
Мойка и ремонт авто могут нарушать санитарные и экологические стандарты, особенно если при этом используются вредные химические вещества или масла, которые могут загрязнять почву и воду и распространять посторонние шумы и запахи. Несоблюдение этих норм может влечь за собой административную ответственность, предупреждает юрист.
Большинство СНТ устанавливают свои правила поведения на территории товарищества. «Если устав или правила товарищества запрещают такую деятельность, то нарушители могут быть оштрафованы и даже лишены членства в товариществе», — предупредила Мария Яковлева.
Причем, штрафы могут включать как финансовые санкции, так и обязательные меры по восстановлению нарушенного санитарного состояния территории.
Размер наказания и конкретные меры определяются местными властями или управлением СНТ.
Нарушения, вызывающие неудобства соседям, могут привести к конфликтам и жалобам в управление СНТ. Это также может способствовать применению мер дисциплинарного воздействия.
А иногда вопросы, связанные с мойкой и ремонтом автомобилей в СНТ, доходят до суда, где решение зависит от конкретных обстоятельств дела, доказательств нарушений и местных нормативов, подытожила эксперт.