16:55 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Чем грозит превращение дачи в свалку

Штрафы за превращение дачного участка в свалку регулируются административным и экологическим законодательством. В особых случаях собственникам или арендаторам дачных участков может грозить даже уголовная ответственность. Об этом Погоде Mail.Ru рассказала директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

Источник: Соцсети

По словам юриста, размер штрафов за нарушение санитарных норм и правил утилизации отходов варьируется в зависимости от законодательства региона и может увеличиваться при повторных нарушениях.

Если же действия нерадивых дачников приводят к значительному ущербу окружающей среде или здоровью людей, дело может доходить и до уголовного срока.

Часто у местных властей есть полномочия регулировать порядок утилизации отходов и поддержание чистоты на территории дачных поселков. Они могут устанавливать дополнительные правила и штрафы за их нарушение.

«Собственники дач, нарушающие санитарные нормы, также могут столкнуться с гражданско-правовыми исками от соседей, которым доставляют неудобства. Они могут потребовать компенсации ущерба и обязательств по уборке участка», — говорит юрист.

В случае причинения ущерба экологии собственника участка могут обязать компенсировать ущерб, что может включать как финансовые выплаты, так и выполнение мероприятий по восстановлению окружающей среды, предупредила Мария Яковлева.

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»