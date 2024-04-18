Чем грозит превращение дачи в свалку

По словам юриста, размер штрафов за нарушение санитарных норм и правил утилизации отходов варьируется в зависимости от законодательства региона и может увеличиваться при повторных нарушениях.
Если же действия нерадивых дачников приводят к значительному ущербу окружающей среде или здоровью людей, дело может доходить и до уголовного срока.
Часто у местных властей есть полномочия регулировать порядок утилизации отходов и поддержание чистоты на территории дачных поселков. Они могут устанавливать дополнительные правила и штрафы за их нарушение.
«Собственники дач, нарушающие санитарные нормы, также могут столкнуться с гражданско-правовыми исками от соседей, которым доставляют неудобства. Они могут потребовать компенсации ущерба и обязательств по уборке участка», — говорит юрист.
В случае причинения ущерба экологии собственника участка могут обязать компенсировать ущерб, что может включать как финансовые выплаты, так и выполнение мероприятий по восстановлению окружающей среды, предупредила Мария Яковлева.