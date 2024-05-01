Из Европы надуло. Врач рассказал, как аллергикам гулять в парках Москвы
Специалист рассказал о том, как уберечь себя от пыльцы во время весеннего цветения березы и луговых трав и что делать аллергикам, если тянет гулять в парк.
Специалист рассказал о том, как уберечь себя от пыльцы во время весеннего цветения березы и луговых трав и что делать аллергикам, если тянет гулять в парк.
В Москву пришла весна. Температура уверенно держится выше нуля, потихоньку на деревьях и кустах набухают почки, появляются листья. Скоро появятся и цветы. Многие жители столицы каждый год с нетерпением ждут этого момента, означающего, что зима прошла и в ближайшие несколько месяцев будет тепло и солнечно. Но не все рады этому светлому периоду: в период цветения некоторых растений тысячи людей, страдающих аллергией, вынуждены прятаться в помещениях, принимать лекарства и всячески избегать прогулок по паркам. Так ли незавидна их судьба? Или все же есть средства, которые помогут аллергикам насладиться прогулкой по парку, первым теплом и расцветом природы? Спрашиваем мнение у эксперта.
Если говорить именно об аллергии на пыльцу растений, то есть поллиноз, то весной патологическую реакцию иммунитета может вызвать цветение березы, которое начинается в апреле, и такой луговой травы, как тимофеевка, которая начинает беспокоить аллергиков в конце мая и начале июня. Реже встречается аллергия на пыльцу сосны, которая цветет во второй половине мая. Об этом aif.ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
«Эти три растения — основные причины возникновения аллергии на пыльцу. Вопреки расхожему мнению, в этот список не входит тополь. Реакция на его пыльцу встречается реже, а его пух просто раздражает дыхательные пути, но сам по себе аллергеном не является. Когда его очень много, особенно в ветреную погоду, пушинки расслаиваются на мелкие волоконца, и эти фрагменты попадают в дыхательные пути. Там они ведут себя как любое другое инородное тело, раздражая слизистую. Помимо всего прочего, тополиный пух — хороший абсорбент и может впитать какую-нибудь гадость из воздуха или ту же пыльцу», — рассказал врач.
При этом, по словам специалиста, неважно, растет ли в вашем районе растение, вызывающее аллергию. Пыльца деревьев способна подниматься на высоту в два километра и пролетать поистине огромные расстояния. Потому в период цветения от раздражителя аллергикам попросту не скрыться.
«Аллергикам в Москве деваться некуда. Если началась реакция на пыльцу, например, березы, то от нее не скрыться. Даже если можно найти парк или район, в котором березы не растут, они точно растут вокруг города. Аллергию вызывает пыльца ветроопыляемых растений, которая изначально рассчитана на то, что воздушные потоки перенесут ее на огромные расстояния, тысячи километров. Например, недавно Москву накрыло пыльцой берез, которые зацвели на границе Белоруссии и Смоленской области. А самый первый всплеск аллергии в городе в этом году произошел на последней неделе марта. Он был вызван и вовсе началом цветения берез на границе Германии и Польши. У нас преобладают западные ветра, поэтому если в Европе что-то зацвело, то мы чихаем», — объяснил Болибок.
Потому страдающим от аллергии в период цветения врачи рекомендуют не выходить из дома лишний раз в сухую, теплую и ветреную погоду. Однако если очень хочется прогуляться, то есть несколько способов делать это правильно.
Не самый надежный, но ничего не требующий способ — прогулка по парку во время или сразу после дождя. По словам аллерголога-иммунолога, капли сбивают пыльцу из атмосферы, и поллинозникам в такие моменты на природе дышится хорошо и свободно.
«Еще один способ борьбы с аллергией нам подарила пандемия 2020 года. Аллергия — достаточно простое заболевание, и ее симптомы проявляются только в случае контакта с раздражителем. Пандемия нас научила носить маски даже на улице, и в тот момент на прием аллергики практически не обращались. Потому что маска очень хорошо задерживает всю эту пыльцу. Лучше всего подойдут одноразовые медицинские маски, но и другие средства подойдут: можно закутаться в шарф, повязать бандану, косынку или накрыть лицо вуалью», — посоветовал Болибок.
Но лучшим способом для аллергика прогуляться по парку весной врач назвал излечение поллиноза. Тем более что избавиться от него несложно, если знать как.
«Излечение аллергии на пыльцу возможно. Единственный способ — проведение аллерген-специфической иммунной терапии (АСИТ). Аллергия — это иммунопатологическая реакция, то есть сбой иммунной системы. Во время процедуры АСИТ пациенту вкалывается специальный состав, который восстанавливает нормальный иммунитет к пыльце. Это единственный сейчас метод излечения аллергии, и особенно хорошо он работает на поллиноз. Причем способ имеет уже более чем столетнюю историю: первый случай излечения был зафиксирован в 1920 году».
По его словам, провести вакцинацию можно только вне периода цветения, и потому люди относительно редко приходят на лечение.
«Осенью аллергия людей не мучает, и они откладывают все на потом. Мол, чего я пойду к врачу сейчас, я же не больной. А весной и летом, когда все цветет и пациенты страдают, они приходят к аллергологу, а тот только руками может развести. В сезон можно снять только симптомы, чем большинство и пользуется. А осенью долечиваться не приходят», — посетовал Болибок.
При этом врач отметил, что, несмотря на большой перечень различных лекарств, которые убирают симптомы, злоупотреблять ими не стоит. Если часто принимать подобные препараты, то иммунная система может разрушиться настолько, что может развиться поливалентная аллергия, то есть нездоровая реакция сразу на несколько раздражителей.
«Такой пациент с поллинозом приходит после 5−10 лет использования препаратов и хочет вылечиться. Делаешь тест, а там не одна береза или полынь, а уже целый букет различных луговых трав. А таких вакцин, которые излечивают сразу несколько аллергий, нет, ведь почти на каждое растение нужна отдельная», — подчеркнул врач.
Болибок резюмировал, что аллергию на пыльцу нужно не терпеть или «заглушать», а оперативно лечить при первой возможности, пока это просто. И после АСИТ, следующей весной, гулять по паркам можно будет вне зависимости от того, что и где зацвело.