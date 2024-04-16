Вильфанд: глобальные температуры могут оставаться высокими и после окончания Эль-Ниньо

Ранее Вильфанд сообщал ТАСС, что март стал десятым самым жарким месяцем подряд за историю наблюдений, при этом средняя глобальная температура в течение девяти месяцев на 1,5 градуса превышает доиндустриальные значения.
«Именно Эль-Ниньо оказал колоссальное влияние на рекордно высокие температуры. Сейчас некоторые ученые оценивают, что инерционность будет сказываться и средние глобальные температуры будут оставаться очень высокими до конца лета», — сказал он, отметив, что, по оценкам климатологов, ближайшие месяцы войдут в тройку наиболее жарких, однако вероятность того, что рекорды будут устанавливаться и дальше тоже есть.
По оценкам ученых, в мае заканчивается действие феномена Эль-Ниньо и должна наступить нейтральная фаза, напомнил метеоролог. Температура мирового океана сильно повысилась, весь экватор был теплый, когда развивался Эль-Ниньо и это тепло разошлось еще и в умеренные широты, поэтому эта инерция, скорее всего, сохранится до конца лета или середины года (июня). «Многие исследователи сомневаются в этом, но я ближе к первой группе», — добавил он.
Природное явление Эль-Ниньо происходит в среднем один раз в период от двух до семи лет и обычно длится от 9 до 12 месяцев. Оно связано с повышением температуры воды в центральной и восточной частях Тихого океана. Действие Эль-Ниньо началось во втором полугодии 2023 года и уже привело к обмелению Панамского канала, длительному простаиванию судов, логистическим проблемам и задержкам в поставках различных товаров. Также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что Эль-Ниньо может усилить напряженность вокруг доступа к таким ресурсам, как вода и сельскохозяйственные угодья, а также привести к возникновению угрозы «недоедания из-за продолжающегося отсутствия продовольственной безопасности».