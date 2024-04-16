Какие вопросы надо обязательно задать хозяину при покупке дачи?
Эксперт разъяснил важность вроде бы вторичных факторов.
Эксперт разъяснил важность вроде бы вторичных факторов.
Покупая дачу, все, естественно, хотят заключить сделку надолго и по-честному, безо всяких подводных камней. Достижению этой цели очень часто помогают правильные вопросы, на которые должен дать ответ владелец недвижимости, особенно если ему по каким-то причинам есть что утаивать. Да, возможно, кое-какие подробности останутся для вас неизвестными в любом случае, но базовые вещи совершенно необходимо выявлять, как говорится, «на берегу». Какие именно?
Отвечает юрист Сергей Коломийцев:
— Самое первое и не требующее вопросов действие при покупке дачи — ознакомиться с правоустанавливающими и правоподтверждающими документами на земельные участок и строения. Просто проверьте, соответствуют ли паспортные данные продавца занесенным в свидетельство о собственности, по кадастровому номеру участка удостоверьтесь, что он внесен в базу Росреестра, не имеет ли участок каких-либо обременений, зарегистрированы и оформлены ли должным образом дом и постройки. Сейчас правильность оформления и регистрация строений крайне важны, в отличие от совсем недавних времен, поскольку, если этим делом не озаботился предыдущий владелец, все бремя расходов в ближайшем будущем ляжет на вас.
А вот затем следует спросить — проводилось ли на участке межевание, и попросить предъявить межевой план. Без наличия такового, как бы дача вам ни нравилась, сделку лучше отложить. Хотя бы потому, что именно наличие такого плана, подтверждающего правильность границ приобретаемого участка, оградит вас от всех споров с соседями и правлением СНТ, в случае, когда вы покупаете дачу в его пределах. Нет такого плана — вполне возможен подвох в виде указанных споров, которые имеют свойство перерастать в полноценные соседские войны.
Далее надо осведомиться об уплате налогов на землю и недвижимость. Есть подтверждающие документы — отлично. Нет — с покупкой опять же лучше повременить до полного выяснения.
Если дача покупается в пределах СНТ, то обязательно осведомитесь о ходе уплаты обязательных взносов — нет ли задолженностей? Лучшее подтверждение — предоставленная продавцом справка от правления за подписью председателя и печатью СНТ, как юридического лица.
По большому счету — это все вопросы, которые надлежит задать и на которые следует получить ответ до сделки. Но есть еще один момент, который вам лучше прояснить: не расположен ли часом участок и/или все СНТ в пределах земель, которыми заинтересовалось государство, в том смысле, не планируется ли на них в ближайшее время строительство авто- или железнодорожной магистрали, или мощного трубопровода для перекачки чего-либо, или организация полигона для мусора. И так далее. Просто это полезно с той точки зрения, что в случае чего изымать участок будут уже у вас, и не факт, что по той же цене, что вы заплатите продавцу, который, возможно, утаил от вас эту ценную информацию. Если участок расположен в СНТ, попробуйте ненавязчиво разведать, а не носит ли в данном конкретном товариществе продажа участков массовый характер — это может быть одним из тревожных признаков того, что вышеизложенный сценарий весьма вероятен.