18:13 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Жители Китая наблюдали необычное солнечное гало. Видео

Над китайским городом Хайкоу в провинции Хайнань появилось двойное солнечное гало.

Сейчас в Ричмонде: +19° 4 м/с 43% 763 мм рт. ст. +21°
Во время загрузки произошла ошибка.

Также у явления есть еще одно название — «три Солнца». Многие привыкли в его появлению зимой, но оно не зависит от сезона. Дело в том, что феномен вызван ледяными кристаллами в перистых облаках, находящихся в верхних слоях тропосферы на высоте от пяти до десяти километров, где температура воздуха опускается до −63°С.

Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»