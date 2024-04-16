Жители Китая наблюдали необычное солнечное гало. Видео
Над китайским городом Хайкоу в провинции Хайнань появилось двойное солнечное гало.
Над китайским городом Хайкоу в провинции Хайнань появилось двойное солнечное гало.
Также у явления есть еще одно название — «три Солнца». Многие привыкли в его появлению зимой, но оно не зависит от сезона. Дело в том, что феномен вызван ледяными кристаллами в перистых облаках, находящихся в верхних слоях тропосферы на высоте от пяти до десяти километров, где температура воздуха опускается до −63°С.