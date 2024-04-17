Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян на майские праздники

«У нас будет умеренно теплая погода на первые майские праздники», — сказал Шувалов на пресс-конференции.
Он пояснил, что речь идет о средней полосе России. Здесь температура будет на 2−4 градуса выше нормы, что даст «возможность повозиться на дачных участках».
В то же время метеоролог уточнил, что на севере пока тепло почувствовать не удастся, а на юге России, где и сейчас вплоть до шести градусов выше нормы, такая погода сохранится и на праздники.
В Сибири же, по словам Шувалова, можно ожидать повторения холодных «вторжений» с Карского моря. Это приведет к гораздо более резким, чем в европейской части страны, изменениям погоды от потеплений к похолоданиям.