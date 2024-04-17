13:19 (мск), источник: © РИА Новости

Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян на майские праздники

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Погода в средней полосе России будет умеренно теплой в первые майские праздники, сообщил в среду руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Источник: © РИА Новости

«У нас будет умеренно теплая погода на первые майские праздники», — сказал Шувалов на пресс-конференции.

Он пояснил, что речь идет о средней полосе России. Здесь температура будет на 2−4 градуса выше нормы, что даст «возможность повозиться на дачных участках».

В то же время метеоролог уточнил, что на севере пока тепло почувствовать не удастся, а на юге России, где и сейчас вплоть до шести градусов выше нормы, такая погода сохранится и на праздники.

В Сибири же, по словам Шувалова, можно ожидать повторения холодных «вторжений» с Карского моря. Это приведет к гораздо более резким, чем в европейской части страны, изменениям погоды от потеплений к похолоданиям.

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