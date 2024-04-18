10:33 (мск), источник: Газета.Ру

Садовод рассказала, когда можно высаживать цветочную рассаду

Дачникам, которые проживают в средней полосе России, не стоит торопиться с высадкой цветочной рассады в открытый грунт, потому что существует риск наступления заморозков. Об этом Pravda.Ru рассказала садовод и блогер Марина Рыкалина.

Источник: Екатерина Романова

«На данный момент никакую рассаду нельзя высаживать, потому что ночи все равно холодные, предварительно рассаду закалять нужно, и все равно будет холодно. Поэтому любую рассаду мы высаживаем в конце апреля, в мае, не раньше. Торопиться не стоит. Сейчас высаживаем только ягодные культуры, плодовые, то есть, где распустились почки», — сказала садовод.

При этом виола хорошо выдерживает холодную температуру, поэтому ее можно закалить и высадить, отметила эксперт. Кроме того, можно высадить цветочную рассаду в горшки, предложила Рыкалина. При похолодании цветы можно убрать в теплицу или перенести под нетканый материал.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого говорила, что перед посадкой рассады в грунт важно ее подкормить и обработать иммуностимулирующим препаратом. Обработку иммуностимулирующим препаратом можно проводить через три-четыре дня после подкормки, добавила она.

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