11:53 (мск), источник: Аргументы и факты

Молнии ударили в извергающийся вулкан в Индонезии

Ночью вулкан Руанг выбросил огненную лаву, власти провинции Северный Сулавеси приняли решение об эвакуации населения.

В соцсетях делятся кадрами, как во время извержения вулкан Руанг в Индонезии охватывают многочисленные молнии.

Как сообщалось, ночью вулкан Руанг выбросил огненную лаву. Столб пепла поднялся на высоту 3 км, кроме того, произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла.

Властями провинции Северный Сулавеси было принято решение эвакуировать местное население. В итоге свои дома покинули более 800 человек, проживающих в деревнях, которые расположены вблизи вулкана.

«Некоторые граждане укрылись в церквях и общественных центрах», — отмечали местные СМИ со ссылкой на власти.

Ранее сообщалось о пепловом выбросе на вулканe Эбeко.

 В какие цвета нельзя красить яйца на Пасху?
Чем рискуют поручители по кредитам?
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»