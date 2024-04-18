Молнии ударили в извергающийся вулкан в Индонезии
Ночью вулкан Руанг выбросил огненную лаву, власти провинции Северный Сулавеси приняли решение об эвакуации населения.
Ночью вулкан Руанг выбросил огненную лаву, власти провинции Северный Сулавеси приняли решение об эвакуации населения.
В соцсетях делятся кадрами, как во время извержения вулкан Руанг в Индонезии охватывают многочисленные молнии.
Как сообщалось, ночью вулкан Руанг выбросил огненную лаву. Столб пепла поднялся на высоту 3 км, кроме того, произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла.
Властями провинции Северный Сулавеси было принято решение эвакуировать местное население. В итоге свои дома покинули более 800 человек, проживающих в деревнях, которые расположены вблизи вулкана.
«Некоторые граждане укрылись в церквях и общественных центрах», — отмечали местные СМИ со ссылкой на власти.
Ранее сообщалось о пепловом выбросе на вулканe Эбeко.