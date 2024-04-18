12:14 (мск), источник: © РИА Новости

Ученый предупредил о вспышках высшего балла на Солнце

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Солнечные вспышки высшего балла X могут произойти в ближайшие дни, накопление энергии наблюдается в южном полушарии звезды, обращенном к Земле, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Источник: NASA

«Солнечная активность последний раз резко возрастала в конце марта 2024 года, когда в числе прочего была зарегистрирована магнитная буря уровня G4 (одна из крупнейших за последние два десятилетия). Примерно с началом апреля число вспышек на Солнце резко сократилось. Судя по всему, этот перерыв подходит к концу. Уже в ближайшие дни возможны вспышки высшего балла X», — сказал Богачев.

Он уточнил, что накопление вспышечной энергии сейчас наблюдается в южном полушарии Солнца, на стороне, обращенной к Земле. Наиболее опасными, по его словам, представляются 19 и 20 апреля, в эти дни самые крупные активные центры будут находиться точно на линии «Солнце-Земля».

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

Ранее ученые сообщили, что нарастающая частота вспышек и рост их мощности свидетельствует о постепенном приближении Солнца к пику активности, который предположительно может наступить уже в середине 2024 года, хотя, по некоторым прогнозам, может быть сдвинут и на 2025 год.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

 Бастрыкин взял на контроль дело хирурга, который мог калечить пациентов
ФСБ рассекретила архив о сорванном мятеже бандеровцев в РККА
Возрастное ограничение 18+
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»