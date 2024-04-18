Ученый предупредил о вспышках высшего балла на Солнце

«Солнечная активность последний раз резко возрастала в конце марта 2024 года, когда в числе прочего была зарегистрирована магнитная буря уровня G4 (одна из крупнейших за последние два десятилетия). Примерно с началом апреля число вспышек на Солнце резко сократилось. Судя по всему, этот перерыв подходит к концу. Уже в ближайшие дни возможны вспышки высшего балла X», — сказал Богачев.
Он уточнил, что накопление вспышечной энергии сейчас наблюдается в южном полушарии Солнца, на стороне, обращенной к Земле. Наиболее опасными, по его словам, представляются 19 и 20 апреля, в эти дни самые крупные активные центры будут находиться точно на линии «Солнце-Земля».
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.
Ранее ученые сообщили, что нарастающая частота вспышек и рост их мощности свидетельствует о постепенном приближении Солнца к пику активности, который предположительно может наступить уже в середине 2024 года, хотя, по некоторым прогнозам, может быть сдвинут и на 2025 год.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.