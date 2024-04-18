В Сети появились кадры извержения Вулкана в Индонезии
Из-за извержения вулкана Руанг в Индонезии, начавшегося во вторник вечером, уровень опасности повышен с третьего до четвертого.
Из-за извержения вулкана Руанг в Индонезии, начавшегося во вторник вечером, уровень опасности повышен с третьего до четвертого.
Местным жителям и туристам настоятельно рекомендуют покинуть место извержения вулкана, так как падение его обломков может привести к цунами, подобному тому, что произошло в 1871 году. Тогда высота волн достигала 25 метров.
Анна Морозова