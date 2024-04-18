19:01 (мск), источник: Погода Mail.Ru

В Сети появились кадры извержения Вулкана в Индонезии

Из-за извержения вулкана Руанг в Индонезии, начавшегося во вторник вечером, уровень опасности повышен с третьего до четвертого.

Сейчас в Ричмонде: +26° 0 м/с 42% 758 мм рт. ст. +23°

Местным жителям и туристам настоятельно рекомендуют покинуть место извержения вулкана, так как падение его обломков может привести к цунами, подобному тому, что произошло в 1871 году. Тогда высота волн достигала 25 метров.

Анна Морозова

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