США столкнулись с сильнейшей засухой за последние 1200 лет

По словам исследователей, этот кризис можно назвать мегазасухой. Однако ее причины до конца не изучены.
Используя годичные кольца деревьев, специалисты обнаружили, что нынешний 23-летний период засухи является самым сильным как минимум с VIII века нашей эры.
Авторы отчета отметили, что мегазасухи характеризуются не только постоянной нехваткой влаги, но и снижением способности растений поглощать углекислый газ из воздуха. Высокие концентрации углекислого газа в воздухе способствуют дальнейшему потеплению и еще больше усиливают жару, создавая так называемую петлю обратной связи.
По согласно прогнозам, в ближайшие десятилетия мегазасухи во всем мире станут более частыми и серьезными. Данные исследования помогут информировать других ученых о состоянии экосистем в засушливых регионах.