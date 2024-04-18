22:34 (мск), источник: Газета.Ру

США столкнулись с сильнейшей засухой за последние 1200 лет

Американские ученые из Университета Западной Виргинии (WVU) выяснили, что западная часть США столкнулась с самой суровой засухой за последние 1200 лет. Режим острой нехватки влаги сохраняется здесь последние 23 года, сообщается на сайте научного учреждения.

Источник: Freepik

По словам исследователей, этот кризис можно назвать мегазасухой. Однако ее причины до конца не изучены.

Используя годичные кольца деревьев, специалисты обнаружили, что нынешний 23-летний период засухи является самым сильным как минимум с VIII века нашей эры.

Авторы отчета отметили, что мегазасухи характеризуются не только постоянной нехваткой влаги, но и снижением способности растений поглощать углекислый газ из воздуха. Высокие концентрации углекислого газа в воздухе способствуют дальнейшему потеплению и еще больше усиливают жару, создавая так называемую петлю обратной связи.

По согласно прогнозам, в ближайшие десятилетия мегазасухи во всем мире станут более частыми и серьезными. Данные исследования помогут информировать других ученых о состоянии экосистем в засушливых регионах.

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