Какие пряности можно вырастить на даче в средней полосе России?

Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Жалобы справедливы лишь отчасти. Да, действительно, какая-нибудь там корица — это не наша история. Ну или даже приличный лавровый куст. Но ведь есть номенклатура вполне адаптированных к суровым условиям пряно-ароматических культур.
Начнем хотя бы с тмина. Отличная пряность! Устойчив к холодам аж до минус 10 градусов. Но при этом требователен к почве: любит поплодороднее и порыхлее. Место под тмин должно быть обязательно солнечным. И не злоупотребляйте поливами — тмин не выносит переувлаженения, реагируя на него загниванием корней.
А чем плох тимьян, он же — чабрец? Да всем хорош! Для него подойдет участочек с легкой полутенью и легкой почвой. По весне тимьян надо обязательно обрезать, чтобы кустик был компактным, и удалять поросль — иначе захватит площадь больше ему положенной.
Не очень популярен на наших дачах любисток, причем совершенно незаслуженно. Он неприхотлив, легко размножается семенами, а то и делением куста. При выращивании это ароматное растение требует ограничений — любисток довольно агрессивен и может засорить земли, под него не предназначенные.
Душица, она же — орегано, не очень требовательна к почве, но требовательна к освещению: ей сгодится только солнечный участок. К воде тоже немного придирчива: не любит чрезмерной сухости, но и к переувлажнению относится отрицательно. Хорошо, не утрачивая своих кулинарных свойств, растет на одном месте не менее 5 лет. Культивировать ее лучше через рассаду.
Ну и конечно, куда без кинзы, или кориандра? Кинзу можно высевать с мая по август, снимая несколько урожаев. Почву кориандр любит легкую и плодородную, плохо реагирует на повышенную кислотность. В остальном же неприхотлив и холодоустойчив.
Список будет неполон без базилика. Вкусовые качества его бесспорны, а вот стадии рассады он, увы, при выращивании на дачах средней полосы, он требует. Есть, правда, несколько сортов, которые смело можно сразу сеять в открытый грунт (Лимончик, Ереванский), но вкус все-таки не совсем у них тот.
И еще — шафран. Он вполне по силам всем дачникам, только место под него должно быть обязательно солнечным и хорошо дренированным — лучше сеять его на местах повыше. Сажать шафран лучше в самом конце мая и июне.