04:24 (мск), источник: Аргументы и факты

Какие пряности можно вырастить на даче в средней полосе России?

Ароматные травки всегда нужны любой уважающей себя хозяйке. Ну или хозяину, если он не чужд упражнениям в поварском искусстве. Поэтому многие вполне справедливо отводят пряностям немного места на дачном участке. Но при этом от жителей не слишком теплых регионов часто слышны жалобы на скудость ассортимента. Насколько они обоснованы?

Источник: Екатерина Романова

Отвечает агроном Денис Терентьев:

— Жалобы справедливы лишь отчасти. Да, действительно, какая-нибудь там корица — это не наша история. Ну или даже приличный лавровый куст. Но ведь есть номенклатура вполне адаптированных к суровым условиям пряно-ароматических культур.

Начнем хотя бы с тмина. Отличная пряность! Устойчив к холодам аж до минус 10 градусов. Но при этом требователен к почве: любит поплодороднее и порыхлее. Место под тмин должно быть обязательно солнечным. И не злоупотребляйте поливами — тмин не выносит переувлаженения, реагируя на него загниванием корней.

А чем плох тимьян, он же — чабрец? Да всем хорош! Для него подойдет участочек с легкой полутенью и легкой почвой. По весне тимьян надо обязательно обрезать, чтобы кустик был компактным, и удалять поросль — иначе захватит площадь больше ему положенной.

Не очень популярен на наших дачах любисток, причем совершенно незаслуженно. Он неприхотлив, легко размножается семенами, а то и делением куста. При выращивании это ароматное растение требует ограничений — любисток довольно агрессивен и может засорить земли, под него не предназначенные.

Душица, она же — орегано, не очень требовательна к почве, но требовательна к освещению: ей сгодится только солнечный участок. К воде тоже немного придирчива: не любит чрезмерной сухости, но и к переувлажнению относится отрицательно. Хорошо, не утрачивая своих кулинарных свойств, растет на одном месте не менее 5 лет. Культивировать ее лучше через рассаду.

Ну и конечно, куда без кинзы, или кориандра? Кинзу можно высевать с мая по август, снимая несколько урожаев. Почву кориандр любит легкую и плодородную, плохо реагирует на повышенную кислотность. В остальном же неприхотлив и холодоустойчив.

Список будет неполон без базилика. Вкусовые качества его бесспорны, а вот стадии рассады он, увы, при выращивании на дачах средней полосы, он требует. Есть, правда, несколько сортов, которые смело можно сразу сеять в открытый грунт (Лимончик, Ереванский), но вкус все-таки не совсем у них тот.

И еще — шафран. Он вполне по силам всем дачникам, только место под него должно быть обязательно солнечным и хорошо дренированным — лучше сеять его на местах повыше. Сажать шафран лучше в самом конце мая и июне.

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