04:13 (мск), источник: © РИА Новости

Депутат предупредил о штрафах за сорняки на дачном участке

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия») предупредил об административной ответственности до 5 тысяч рублей за сорняки на дачном участке.

Депутат предупредил о штрафах за сорняки на дачном участке | Источник: © РИА Новости

«Административная ответственность за наличие на земельном участке сорной растительности предусмотрена региональными нормативными актами. Например, в Москве и Московской области отсутствие мер по искоренению борщевика сосновского влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей на граждан», — сказал Чаплин РИА Новости.

По словам депутата, собственники земельных участков обязаны эксплуатировать их в соответствии с предназначением, и ни в коем случае не навредить окружающей среде.

«Среди сорных растений, которые необходимо учитывать, следует упомянуть: пырей ползучий, хвощ полевой, лютик ползучий, борщевик сосновского, тысячелистник обыкновенный, пижму обыкновенную, мяту полевую, различные виды молочая, одуванчик лекарственный и полынь обыкновенную и другие», — отметил он.

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