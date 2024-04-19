«Роскосмос» показал фотографию обрушившегося на центр России шторма
На Центральную Россию обрушился балканский вихрь «Гори». Госкорпорация «Роскосмос» показала его снимок со спутника.
На Центральную Россию обрушился балканский вихрь «Гори». Госкорпорация «Роскосмос» показала его снимок со спутника.
Ранее о девятибалльном шторме предупредил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, стихия «подутихнет» только к середине ночи субботы, 20 апреля.
Столичное управление МЧС сообщило, что с 19 по 20 апреля в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 23 м/с. В городе закрыли все парки, а также летние веранды.
В центре погоды «Фобос» предупредили, что балканский циклон принесет в Санкт-Петербург и Великий Новгород «декабрьские» сугробы высотой 5−10 см.