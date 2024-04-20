08:28 (мск), источник: Газета.Ру

Потепление в Антарктике повысило уровень моря на другом конце света

Американские ученые из Университета Майами пришли к выводу, что потепление Южного океана вокруг Антарктиды вызывает повышение уровня моря на другом конце планеты — в северной части Атлантического океана. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Источник: Reuters

Специалисты проанализировали глубоководные океанографические данные за последние 20 лет. Оказалось, что критически важная часть глобальной системы океанских течений Земли за этот период ослабела примерно на 12%.

Эта глубинная ветвь, известная как абиссальный лимб, относится к Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОК), которая распределяет тепло, питательные вещества и углекислый газ по всему Мировому океану.

Абиссальный лимб состоит из тяжелых вод Антарктики, которые образуются в зимние месяцы. Замерзая, вода выделяет соль в окружающую среду, увеличивая ее плотность. Эти слои опускаются на дно океана, создавая холодную и плотную среду, которая достигает Индийского, Тихого и Атлантичекого океанов и охлаждая их глубины.

Потепление Южного океана привело к тому, что абиссальный лимб стал не таким холодным. Из-за этого остальные океаны стали сильнее нагреваться, а в Северной Атлантике уровень моря поднялся из-за теплового расширения воды.

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