Река Ишим в Тюменской области поднялась выше опасного уровня
Уровень воды в городе Ишим Тюменской области за шесть часов поднялась на 40 см, до 861 см. Отметка опасного явления «половодье» составляет 850 см.
Уровень воды в городе Ишим Тюменской области за шесть часов поднялась на 40 см, до 861 см. Отметка опасного явления «половодье» составляет 850 см.
Данные по уровню воды приводит администрация города Ишима в Telegram. Подъем продолжается. Мэрия ожидает затопления низководных мостов, садоводческих участков, сельскохозяйственных земель, а также нарушения дорожного сообщения между населенными пунктами.
В Тюменской области с 8 апреля действует режим чрезвычайной ситуации по паводку. На реках Ишим и Тобол ожидается превышение исторических максимумов по уровню воды. Пик прогнозируется