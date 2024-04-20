07:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Река Ишим в Тюменской области поднялась выше опасного уровня

Уровень воды в городе Ишим Тюменской области за шесть часов поднялась на 40 см, до 861 см. Отметка опасного явления «половодье» составляет 850 см.

Источник: РИА "Новости"

Данные по уровню воды приводит администрация города Ишима в Telegram. Подъем продолжается. Мэрия ожидает затопления низководных мостов, садоводческих участков, сельскохозяйственных земель, а также нарушения дорожного сообщения между населенными пунктами.

В Тюменской области с 8 апреля действует режим чрезвычайной ситуации по паводку. На реках Ишим и Тобол ожидается превышение исторических максимумов по уровню воды. Пик прогнозируется 23—25 апреля.

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