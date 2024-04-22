Уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся на 80 см
ТЮМЕНЬ, 22 апр — РИА Новости. Уровень реки Тобол в районе села Коркино в Тюменской области за сутки поднялся на 80 сантиметров, сообщил информационный центр правительства региона.
ТЮМЕНЬ, 22 апр — РИА Новости. Уровень реки Тобол в районе села Коркино в Тюменской области за сутки поднялся на 80 сантиметров, сообщил информационный центр правительства региона.
Коркино первым встречает паводок на Тоболе. К 06:00 мск вода здесь поднялась до 554 сантиметров. В селе Упорово, находящемся ниже по течению, подъем составил 34 сантиметра — до 494, в городе Ялуторовске — пять сантиметров, до 461 (критический уровень — 850), у Иевлево в Ярковском районе — на 13 сантиметров, до 400 (критический — 950).
С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС по паводку. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Пик паводка прогнозируется на
По последним данным МЧС, в регионе эвакуировали более трех тысяч человек, подтоплены 98 жилых и 444 дачных дома, 646 приусадебных участков.
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиарда рублей.
Режим чрезвычайной ситуации также действует в Курганской области. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.