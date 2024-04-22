Аномальный ливень в Дубае. Связан ли он с искусственным засевом облаков
Мощный шторм породил слухи об антропогенной природе явления.
Мощный шторм породил слухи об антропогенной природе явления.
На прошлой неделе Дубай погрузился в самый настоящий хаос, когда на солнечный город посреди пустыни обрушился мощнейший ливень, вызвавший наводнение и повсеместный коллапс. Подобные по силе осадки не фиксировали за всю историю наблюдений в этом регионе начиная с 1949 года. Дожди были такой невероятной силы, что в прессе и социальных сетях появились предположения, что в аномалии виновата не столько сама природа, сколько человеческий фактор.
Этот шквал стал серьезным испытаниям для Объединенных Арабских Эмиратов, инфраструктура которых не рассчитана для встречи с подобными природными катаклизмами. Водители были вынуждены бросать свои машины прямо посреди дорог, превратившихся в реки, тогда как другим пришлось ночевать в автомобилях, застрявших в пробках на заблокированных магистралях.
Главный аэропорт Дубая — один из самых загруженных транспортных узлов в мире — отменил или задержал сотни рейсов, а некоторые авиакомпании более чем на сутки приостановили регистрацию пассажиров.
Вода буквально залила улицы, частично парализовала работу метро, а также затопила огромные торговые центры, кровля которых не справилась с экстремальным по силе ливнем. В небоскребах остановились лифты, из-за чего многим местным жителям пришлось подниматься по лестницам, минуя десятки этажей, прежде чем попасть домой. Государственных служащих перевели на удаленную работу, а учеников государственных школ — на онлайн-обучение.
В Дубае к вечеру вторника, 16 апреля, выпала более чем годовая норма осадков в 12 см, а абсолютный рекорд был зафиксирован в соседнем эмирате Абу-Даби, где на город Эль-Айн менее чем за сутки обрушилось 254 мм воды.
Едва пережив разгул стихии, многие начали искать причины небывалой погодной аномалии. Это и привело к появлению слухов, что ливни были вызваны искусственным засевом облаков — методом, который в ОАЭ регулярно практикуют последние несколько десятилетий ради борьбы с засухой.
Засев облаков — один из самых распространенных методов изменения погоды. Первые попытки искусственного провоцирования осадков предприняли в США еще в XIX веке, когда их безуспешно пытались вызвать при помощи бомбардировки туч пороховыми зарядами. Современный метод был изобретен в 1946 году американским химиком Винсентом Шефером, который в ходе экспериментов обнаружил, что конденсацию и выпадение влаги можно вызвать путем насыщения облаков сухим льдом.
С тех пор практику изменения агрегатного состояния туч при помощи специальных реагентов, в том числе на основе соли, используют во многих странах мира. Искусственные дожди вызывают по самым разным причинам — например, для борьбы с туманами в районе крупных аэропортов, для спасения от засухи, для тушения лесных пожаров или даже просто ради чистого неба во время массовых мероприятий на открытом воздухе.
В ОАЭ засев облаков стал регулярной практикой с 1990-х годов как часть национальной программы по борьбе с засухой. На данный момент в стране экспериментируют с самыми разными технологиями, в том числе с беспилотниками, стреляющими по тучам электрическим током, чтобы спровоцировать осадки. Однако самый популярный способ — традиционный метод с использованием самолетов, которые на большой высоте разбрасывают наночастицы соли в облаках, тем самым стимулируя и ускоряя процесс конденсации влаги. В среднем в ОАЭ за год выпадает не более 100 мм осадков, но благодаря засеву их количество увеличивается на 10−30% от годовой нормы. С каждым годом количество подобных миссий растет — если в 2017 году в ОАЭ было совершено 177 вылетов, то в 2022-м их количество увеличилось почти вдвое.
Вскоре после аномального ливня в СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения что перед самым разгулом стихии в ОАЭ было совершено до семи полетов по засеву облаков. Это, в свою очередь, и спровоцировало слухи, что власти страны не рассчитали усилия и непреднамеренно вызвали потоп. Впрочем, в Национальном метеорологическом центре ОАЭ (NCM) категорически опровергли эту теорию, заявив, что непосредственно в день ливня не проводилось никаких операций по провоцированию осадков.
«Один из основных принципов засева облаков заключается в том, что его нужно проводить на ранней стадии, еще до того, как пойдет дождь. Если надвигается сильная гроза, то какие-либо манипуляции уже бессмысленны», — пояснил заместитель генерального директора NCM Омар Аль-Язиди.
Его слова подтверждает Фридерика Отто, старший преподаватель климатологии Имперского колледжа Лондона. «Сам по себе засев облаков не может создавать влагу из ничего. Она уже должна быть в небе, чтобы затем ее заставить быстрее конденсироваться и выпадать в виде осадков в определенных местах», — отметила эксперт. По ее словам, аномальные ливни связаны с глобальным потеплением, которое существенно подогрело морскую воду в акватории в районе Дубая, что привело к рекордным осадкам.
Мощнейшие тропические штормы на традиционно жарком и сухом Ближнем Востоке стали не таким уж и редким явлением в последние годы, говорит профессор метеорологии Университета Рединга Сюзанна Грэй. Согласно недавнему исследованию, в период с 2000 по 2020 год на юге Аравийского полуострова произошло около 100 подобных катаклизмов, большинство из которых случилось именно в первой половине весны. В частности, в исследовании приводят в пример сильнейший шторм в ОАЭ в марте 2016 года, когда в Абу-Даби порывы ветра достигали почти 70 м/с, а в Дубае всего за несколько часов выпало около 240 мм осадков.
Увеличение количества аномальных ливней на юго-востоке Аравийского полуострова дает ученым основание предположить, что подобные экстремальные явления станут все более частыми и разрушительными в условиях глобального потепления.