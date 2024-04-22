22:12 (мск), источник: © РИА Новости

На Тайване произошло землетрясение магнитудой шесть

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано на Тайване, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Источник: РИА "Новости"

Землетрясение было зафиксировано в 18.32 по времени UTC (21.32 мск) в трех километрах к юго-востоку от города Хуалянь с населением 350 тысяч человек.

Очаг находился на глубине 12 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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