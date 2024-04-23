Вильфанд предупредил о резком похолодании в подтопленных регионах

«В тех регионах, в которых сейчас наблюдается половодье, температура понижается — причем заметно. Это, конечно же, дискомфорт», — сказал Вильфанд.
По его словам, во вторник в Тюменской области температуры резко снизятся до 6−8 градусов днем и 0 — минус 2 ночью. Отрицательные ночные температуры сохранятся в регионе до конца недели.
«В Курганской области не очень здорово. Там наиболее резко будет ощущаться это понижение, потому что в субботу температура в Курганской области была 28−30 градусов, в понедельник — 22−26. Во вторник еще начинается понижение, но все-таки еще 14−25 градусов. Уже со среды ночные температуры — от минус 2 до минус 3 градусов, дневные — от 4 до 8», — сообщил синоптик.
При этом, отметил метеоролог, в Оренбургской области погода будет «щадящей»: ночные температуры — около 10 градусов, дневные температуры — около 20.
Как пояснил Вильфанд, такая погода связана с мощным антициклоном над Северным Ледовитым океаном — по его восточной периферии воздух будет перемещаться из приполярных регионов.