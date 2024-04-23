03:36 (мск), источник: © РИА Новости

Вильфанд предупредил о резком похолодании в подтопленных регионах

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Резкое похолодание с 30-градусной жары до 4−8 градусов прогнозируется в Тюменской и Курганской областях, ночные температуры будут отрицательными, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд предупредил о резком похолодании в подтопленных регионах | Источник: © РИА Новости

«В тех регионах, в которых сейчас наблюдается половодье, температура понижается — причем заметно. Это, конечно же, дискомфорт», — сказал Вильфанд.

По его словам, во вторник в Тюменской области температуры резко снизятся до 6−8 градусов днем и 0 — минус 2 ночью. Отрицательные ночные температуры сохранятся в регионе до конца недели.

«В Курганской области не очень здорово. Там наиболее резко будет ощущаться это понижение, потому что в субботу температура в Курганской области была 28−30 градусов, в понедельник — 22−26. Во вторник еще начинается понижение, но все-таки еще 14−25 градусов. Уже со среды ночные температуры — от минус 2 до минус 3 градусов, дневные — от 4 до 8», — сообщил синоптик.

При этом, отметил метеоролог, в Оренбургской области погода будет «щадящей»: ночные температуры — около 10 градусов, дневные температуры — около 20.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как пояснил Вильфанд, такая погода связана с мощным антициклоном над Северным Ледовитым океаном — по его восточной периферии воздух будет перемещаться из приполярных регионов.

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