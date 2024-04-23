В России изучили влияние ледяных дождей в Приморье на остров Русский
По мнению исследователей, последствием стало падение 80 тыс. куб. м стволов и ветвей, что привело к риску возникновения лесных пожаров.
По мнению исследователей, последствием стало падение 80 тыс. куб. м стволов и ветвей, что привело к риску возникновения лесных пожаров.
ТАСС, 23 апреля. Российские ученые провели оценку последствий ледяного дождя в ноябре 2020 года для лесных экосистем острова Русский у Владивостока. Стихия привела к падению 80 тыс. куб. м стволов и ветвей, которые увеличили риск сильного лесного пожара, сообщили ТАСС в пресс-службе научного консорциума «РИТМ углерода».
«Повреждения деревьев присутствовали по всей площади острова Русский, на котором леса занимают площадь 8,5 тыс. га. Ледяной дождь стал причиной облома ветвей и стволов у деревьев. У четверти всех деревьев было обломано более половины кроны. Мы рассчитали объем частей стволов и толстых ветвей, появившихся после ледяного дождя на поверхности почвы в лесах острова Русского: он составил около 80 тыс. куб. м. В настоящее время эта древесина на поверхности почвы делает остров пороховой бочкой, увеличивая риски сильных лесных пожаров», — заявил соавтор исследования, научный сотрудник Института геологии и природопользования Дальневосточного отделения РАН Александр Иванов, чьи слова приводятся в сообщении.
Ледяной дождь выпал во Владивостоке 19 ноября 2020 года. Непосредственный ущерб городу и его жителям заключался в остановке транспортного сообщения, разрушении строительных конструкций, обрыве проводов ЛЭП. Но не меньший ущерб масса льда причинила городским и пригородным лесам. Главной древесной породой, образующей леса на острове Русском, является дуб монгольский — один из самых устойчивых видов деревьев на юге Дальнего Востока. Однако благодаря множеству повреждений (сломы, трещины, обдиры коры) леса в целом становятся ослабленными и открытыми для опасных для деревьев грибов и насекомых.
«В связи с учащением погодных аномалий на фоне глобальных изменений климата необходимы меры в лесоуправлении, направленные на снижение негативных последствий этих процессов. Лесоводам надо выявить наиболее устойчивые виды растений, определить, какая структура леса является наименее уязвимой к ветровалам и ледяным дождям, провести зонирование территорий и обозначить участки с наибольшими рисками повреждений», — добавил главный научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, руководитель экспертной группы консорциума «РИТМ углерода» Дмитрий Замолодчиков.
По данным Гидрометцентра России, с начала XXI века число опасных метеорологических явлений в стране выросло более чем в два раза и составляет уже более 550 в год. Одним из наиболее разрушительных опасных погодных явлений является ледяной дождь. В отличие от дождя и снега осадки в виде ледяного дождя формируются, когда на высотах 1−2 км воздух теплее 0 градусов, а у поверхности Земли температура остается отрицательной. Толщина наледи на открытых поверхностях может доходить до 10 см. В последние десятилетия ледяные дожди становятся мощными факторами деградации растительного покрова.
Исследования выполнены в ходе работы консорциума «РИТМ углерода» над Российской системой климатического мониторинга. Научный консорциум «Российские инновационные технологии мониторинга углерода» — «РИТМ углерода» стал одним из шести научно-образовательных центров, созданных в России для исследования изменения климата. Шесть консорциумов работают над созданием Российской системы климатического мониторинга. Проект курирует Минэкономразвития РФ. Консорциум «РИТМ углерода» изучает наземные экосистемы. В его состав вошли 18 научных центров и институтов РАН, два университета, а также Рослесинфорг (лесоучетное учреждение Рослесхоза). Головной организацией проекта «Углерод в экосистемах: мониторинг» определен Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук.