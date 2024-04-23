12:54 (мск), источник: ТАСС

На юге Финляндии установились рекордные почти за 40 лет холода

ХЕЛЬСИНКИ, 23 апреля. /ТАСС/. Рекордные за 36 лет холода установились в южной части Финляндии — самом густонаселенном регионе страны, за сутки в Хельсинки выпало 25 см снега. Об этом сообщил метеоролог Национального метеорологического института Ханну Валта.

Источник: AP 2023

«Снегопад в это время года можно назвать редким или исключительным явлением», — сказал он в эфире телеканала MTV3. Морозная погода в это время года на юге Финляндии была зарегистрирована всего три раза: в 1966, 1985 и 1988 годах. Во вторник температура утром составила минус 2−4 градуса.

В связи с теплой погодой, наблюдавшейся в начале апреля, многие автолюбители поменяли зимнюю резину на летнюю, что привело во вторник к затруднениям на дороге. Полиция столичного региона в Х (ранее Twitter) советует «оставить дома автомобили на летней резине».

Авиакомпания Finnair сообщает о задержке почти всех рейсов в столичном аэропорту Вантаа «из-за исключительно сложных погодных условий».

Метеорологи прогнозируют окончание снегопада во второй половине дня, а к концу недели в столичном регионе Финляндии ожидается 12−15 градусов Цельсия.

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