На юге Финляндии установились рекордные почти за 40 лет холода

«Снегопад в это время года можно назвать редким или исключительным явлением», — сказал он в эфире телеканала MTV3. Морозная погода в это время года на юге Финляндии была зарегистрирована всего три раза: в 1966, 1985 и 1988 годах. Во вторник температура утром составила минус 2−4 градуса.
В связи с теплой погодой, наблюдавшейся в начале апреля, многие автолюбители поменяли зимнюю резину на летнюю, что привело во вторник к затруднениям на дороге. Полиция столичного региона в Х (ранее Twitter) советует «оставить дома автомобили на летней резине».
Авиакомпания Finnair сообщает о задержке почти всех рейсов в столичном аэропорту Вантаа «из-за исключительно сложных погодных условий».
Метеорологи прогнозируют окончание снегопада во второй половине дня, а к концу недели в столичном регионе Финляндии ожидается 12−15 градусов Цельсия.