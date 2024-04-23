На Тайване произошло более 200 землетрясений и афтершоков за сутки
Почти три недели назад остров перенес крупнейшее за 25 лет землетрясение.
Почти три недели назад остров перенес крупнейшее за 25 лет землетрясение.
В районе Тайваня за минувшие сутки было зафиксировано более 200 землетрясений и афтершоков. Об этом сообщают Reuters со ссылкой на Центральное управление погоды Тайваня и Al Jazeera со ссылкой на Геологическую службу США.
Самый сильный из толчков магнитудой 6,1 произошел около 2:30 ночи по местному времени. Спустя несколько минут последовал афтершок магнитудой 6 баллов, уточняет Геологическая служба США. Однако Центральное метеорологическое бюро Тайбэя, столицы Тайваня, оценило их на уровне 6,0 и 6,3 соответственно. Очередной сильной толчок магнитудой 5,8 потряс столицу около 8:00, в утренний час пик.
Эпицентром сейсмической активности стал Хуалянь на берегу Тихого океана на восточном берегу острова Тайвань — там магнитуда составила 7,2. Власти города объявили вторник, 23 апреля, выходным днем, в том числе для школьников. Также вблизи города перекрыты дороги из-за высокой вероятности камнепада.
Землетрясения нанесли незначительный урон инфраструктуре: в Хуаляне накренились два многоэтажных дома, которые уже были расселены после землетрясения 3 апреля. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.
Директор сейсмологического центра У Цзянь-фу заявил, что землетрясения представляли собой «концентрированный выброс энергии». По его мнению, в дальнейшем могут произойти еще землетрясения, но уже не столь сильные.
3 апреля около восточного побережья Тайваня произошло самое сильное за 25 лет землетрясение. Центральное метеорологическое управление Тайваня оценило магнитуду землетрясения в 7,2, а Японское метеорологическое агентство — в 7,7. Через несколько минут метеорологи проинформировали о повторном землетрясении магнитудой 6,5. По последним данным, погибли 16 человек, более 1100 человек пострадали.
В прошлый раз Тайвань потрясли толчки в сентябре 2022 года. В восточной части Тайваня, по данным Национального метеорологического управления Японии, магнитуда составила 7,2. А центральное метеорологическое бюро Тайваня оценило землетрясение в 6,8. Эпицентром тогда стал район Юйцзин.
В результате землетрясения на юге Тайваня в 2016 году погибло более 100 человек, а 21 сентября 1999 года жертвами землетрясения магнитудой 7,3 стали более 2000 человек.