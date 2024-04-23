Смертельный шторм обрушился на юг Китая. Видео буйства стихии
Четыре человека погибли и еще 11 пропали без вести.
Четыре человека погибли и еще 11 пропали без вести.
В последние дни на обширную южную провинцию Гуандун в Китае обрушился сильный дождь, реки переполнены и вышли из берегов, начались наводнения. Из-за стихийных бедствий во многих местах в общей сложности 110 тыс. человек были эвакуированы. Об этом сообщила государственная телекомпания «Синьхуа». 11 человек числятся пропавшими без вести. Четыре человека уже погибли. На кадрах, снятых очевидцами, видны бурные потоки воды, сметающие все на своем пути.
Сильные осадки привели к обрушению 36 зданий, десятки домов получили повреждения. Прямые экономические потери составили почти 140,6 млн юаней (свыше 1,8 млрд руб.) Стихия обрушилась на регион 16 апреля, и ожидается, что в ближайшие три дня на юге провинции Гуандун продолжатся сильные дожди.
По данным государственных СМИ, ситуация близка к бедствию, что «случается только раз в столетие».
По улицам городов передвигаться можно лишь на плавательных средствах.
Полиция, военные и спасатели принимают меры по обеспечению безопасности. Городские службы расчищают дороги, заблокированные оползнями.
Ранее стихия обрушилась на Дубай. Дороги там моментально превратились в реки, а многие автомобилисты были вынуждены бросить свои машины прямо посреди магистралей и спасаться бегством. Некоторые дороги оказались заблокированными из-за обрушений, оползней и глубоких выбоин.