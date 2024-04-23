В Афинах из-за африканской пыли небо окрасилось в красно-желтый цвет
АФИНЫ, 23 апреля. /ТАСС/. Небо над Афинами приобрело красно-желтый оттенок из-за пыли, которая занесена сюда через Средиземное море из Африки, сообщает корреспондент ТАСС.
АФИНЫ, 23 апреля. /ТАСС/. Небо над Афинами приобрело красно-желтый оттенок из-за пыли, которая занесена сюда через Средиземное море из Африки, сообщает корреспондент ТАСС.
В течение дня солнце над городом практически не проглядывало, все было затянуто облакам. К вечеру небо окрасилось в красно-желтый цвет. Африканская пыль появилась над городом во вторник и, как ожидается, ветер разгонит ее к четвергу. По данным метеослужбы, концентрация пыли значительно снизится после того, как ветер сменит направление c южного и юго-восточного на западное.
Появление облаков африканской пыли над Афинами — довольно обычное явление в период с весны по осень. По словам специалистов, в год в Греции это происходит от 7 до 20 раз (в среднем 13 раз за 12 месяцев) в зависимости от атмосферных условий и объема пыли, переносимой из Сахары, пишет газета Ethnos. Тем не менее, Греческое пульмонологическое общество предупреждает, что это природное явление может оказать существенное влияние на здоровье жителей страны, главным образом за счет ухудшения качества воздуха.
Общество подчеркнуло, что африканская пыль содержит твердые частицы самых разных размеров, а также может приносить загрязняющие вещества из атмосферы. Увеличение содержания твердых частиц в атмосфере может увеличить число случаев респираторных заболеваний, таких как астма и бронхит. Кроме того, африканская пыль может вызывать у некоторых людей реакции аллергического типа, раздражение дыхательных путей, заложенность носа, чихание и слезотечение. Помимо респираторных проблем, воздействие африканской пыли связано и с сердечно-сосудистыми проблемами.
Населению рекомендовано в эти дни избегать длительного пребывания на открытом воздухе при высоком уровне пыли, держать окна и двери закрытыми, чтобы предотвратить попадание частиц пыли в дом или на рабочее место, использовать воздухоочистители или фильтры для улучшения качества воздуха в помещении, пить больше воды.