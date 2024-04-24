Метеорологи назвали сроки потепления в Москве и Санкт-Петербурге
Температура воздуха в Москве и Санкт-Петербурге во второй половине недели начнет расти, рассказали «Известиям» метеорологи.
Температура воздуха в Москве и Санкт-Петербурге во второй половине недели начнет расти, рассказали «Известиям» метеорологи.
В столице станет заметно теплее уже в четверг, 25 апреля, рассказала «Известиям» ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«Очень теплая ночь будет в пятницу, 26 апреля, с температурой воздуха 11−13 градусов. А дневная температура составит 18−20 градусов, что выше климатической нормы», — рассказала Татьяна Позднякова.
В пятницу и субботу температура воздуха, по ее словам, будет выше климатической нормы на 2−3 градуса.
При этом, 25 и 26 апреля прогнозируются небольшие осадки.
В пятницу, 26 апреля, не исключены даже грозы, добавил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
В Санкт-Петербурге до 27 апреля включительно ожидается, по его словам, дождливая и прохладная погода. А с 28 апреля произойдет поворот на тепло и переход к погоде с температурой 18−20 градусов.