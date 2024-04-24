02:07 (мск), источник: Известия

Метеорологи назвали сроки потепления в Москве и Санкт-Петербурге

Температура воздуха в Москве и Санкт-Петербурге во второй половине недели начнет расти, рассказали «Известиям» метеорологи.

Источник: Агентство «Москва»

В столице станет заметно теплее уже в четверг, 25 апреля, рассказала «Известиям» ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Очень теплая ночь будет в пятницу, 26 апреля, с температурой воздуха 11−13 градусов. А дневная температура составит 18−20 градусов, что выше климатической нормы», — рассказала Татьяна Позднякова.

В пятницу и субботу температура воздуха, по ее словам, будет выше климатической нормы на 2−3 градуса.

При этом, 25 и 26 апреля прогнозируются небольшие осадки.

В пятницу, 26 апреля, не исключены даже грозы, добавил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В Санкт-Петербурге до 27 апреля включительно ожидается, по его словам, дождливая и прохладная погода. А с 28 апреля произойдет поворот на тепло и переход к погоде с температурой 18−20 градусов.

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