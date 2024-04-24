В России потушили 28 природных пожаров за сутки
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 28 природных пожаров на площади 1580 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 28 природных пожаров на площади 1580 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале.
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23 апреля 2024 года в 12 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 28 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1580 гектаров», — говорится в сообщении.
К полуночи 24 апреля на территории РФ было пять лесных пожаров на площади 454 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Амурской области — там действовали два пожара на 282 гектарах.
Отмечается, что пожароопасный сезон открыт в 74 субъектах России.