09:15 (мск), источник: © РИА Новости

В России потушили 28 природных пожаров за сутки

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 28 природных пожаров на площади 1580 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале.

В России потушили 28 природных пожаров за сутки | Источник: © РИА Новости

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23 апреля 2024 года в 12 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 28 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1580 гектаров», — говорится в сообщении.

К полуночи 24 апреля на территории РФ было пять лесных пожаров на площади 454 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Амурской области — там действовали два пожара на 282 гектарах.

Отмечается, что пожароопасный сезон открыт в 74 субъектах России.

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