Юг Греции накрыла песчаная буря из Сахары
Северо-западный ветер принес на юг Греции песчаную бурю из Сахары. Небо над Афинами окрасилось в оранжевый цвет. Об этом сообщают греческие порталы, в том числе Potothema.
Северо-западный ветер принес на юг Греции песчаную бурю из Сахары. Небо над Афинами окрасилось в оранжевый цвет. Об этом сообщают греческие порталы, в том числе Potothema.
Снимки американского спутника NASA Aqua показывают в высоком разрешении интенсивную волну африканской пыли, которой дали название «Красная Минерва». Облако накрыло Восточное Средиземноморье и в значительной степени Грецию. При этом в некоторых городах температура превышает 35.
По данным сервиса AccuWeather, качество воздуха на юге Греции сильно испортилось: пыль может спровоцировать затрудненное дыхание, кашель и раздражение глаз. В больницах Греции выросло число пациентов с респираторными заболеваниями. Минздрав рекомендовал местным жителям не проявлять физической активности на открытом воздухе.
Накануне на востоке Ливии из-за сильной песчаной бури со стороны Сахары было приостановлено авиасообщение. Также были временно закрыты государственные службы и образовательные учреждения.