На китайский город обрушилась «метель из сакуры». Видео
Китайский город Баоцзи накрыла настоящая метель, только не снежная, а цветочная. Это природное явление называется «сакура-фубуки», что дословно переводится как «метель из лепестков сакуры».
Китайский город Баоцзи накрыла настоящая метель, только не снежная, а цветочная. Это природное явление называется «сакура-фубуки», что дословно переводится как «метель из лепестков сакуры».
Такая метель наступает весной и очаровывает красотой. Однако местные жители не совсем довольны такой погодой, так как она ограничивает видимость, а лепестки сакуры липнут к одежде и волосам.
Анна Морозова