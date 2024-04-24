15:41 (мск), источник: Погода Mail.Ru

На китайский город обрушилась «метель из сакуры». Видео

Китайский город Баоцзи накрыла настоящая метель, только не снежная, а цветочная. Это природное явление называется «сакура-фубуки», что дословно переводится как «метель из лепестков сакуры».

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Такая метель наступает весной и очаровывает красотой. Однако местные жители не совсем довольны такой погодой, так как она ограничивает видимость, а лепестки сакуры липнут к одежде и волосам.

Анна Морозова

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