Климатолог объяснил раннее начало сезона ураганов в Москве

«Чаще такие события, как шквалы, ливни, ураганы, наблюдаются в мае из-за контраста температур между нашими широтами и Арктикой. В этом году этот сезон начался пораньше, потому что случился теплый апрель, это сильная аномалия, когда температура в Москве достигала +20 градусов, что как минимум на 8 градусов превосходит климатическую норму для этого месяца», — сказал эксперт агентству городских новостей «Москва».
По словам Семенова, в связи с изменением климата через 20−30 лет такой теплый апрель может стать нормой для столицы.
В Москве 3 апреля бушевала непогода — сильный ветер с перепадами температуры, порывы которого превышали 21 м/c. Из-за урагана в столице два человека погибли и 15 пострадали, сообщает «Москва 24».
В тот день в столице объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра. В столичном управлении МЧС РФ предупредили, что порывы могут достигать 16−21 м/с. В ведомстве порекомендовали водителям снизить скорость движения, сохранять дистанцию от других транспортных средств, избегать внезапных маневров и не парковать автомобиль рядом с деревьями, передает НСН.