Наводнения в России в 2024 году: прогноз самых сильных паводков

Весной 2024 года в разных областях страны сложилась непростая ситуация с паводками. Уже более 40 регионов России в той или иной степени пострадали от наводнений. В результате сильного потепления стихия не собирается останавливаться. Рассмотрим в нашем материале ситуацию с наводнениями в России, расскажем, где ожидаются паводки и как защититься в зоне риска подтоплений.
Синоптики не случайно предупреждали об аномально жарком лете в 2024 году. Уже апрель месяц продемонстрировал запредельные плюсовые температуры, что привело к быстрому таянию снега и затоплению ряда регионов страны. В наибольшей степени пострадала Оренбургская область, где введен режим чрезвычайной ситуации. Но и в ряде других областей положение с паводками остается напряженным. Наиболее актуальной является информация о распространении наводнений по территории России, о последних новостях и прогнозах, о подготовке к паводкам и правилах действия в условиях подтопления.
Карта паводков в России в 2024 году
Ситуация с паводками меняется каждый день. Поскольку температура продолжает расти, увеличивается и количество регионов с подтоплениями. На 16 апреля 2024 года сформировалась карта паводков (приведены регионы, наиболее пострадавшие от наводнений) (1).
|Регион
|Затоплено жилых домов
|Затоплено приусадебных участков
|Оренбургская область
|14 409
|22 940
|Курганская область
|305
|685
|Самарская область
|181
|1053
|Томская область
|36
|331
|Кемеровская область
|31
|0
|Алтайский край
|23
|65
|Вологодская область
|6
|343
|Республика Бурятия
|2
|600
|Красноярский край
|1
|28
|Рязанская область
|0
|407
|Калужская область
|0
|294
|Новосибирская область
|0
|137
|Республика Башкортостан
|0
|102
|Брянская область
|0
|99
|Нижегородская область
|0
|50
|Республика Татарстан
|0
|50
|Новгородская область
|0
|32
|Саратовская область
|0
|32
|Воронежская область
|0
|29
Последние новости регионов, где сейчас происходят крупные наводнения
По данным МЧС России и региональных экстренных служб, сложная ситуация с паводками сохраняется в следующих регионах страны (2).
В этом регионе жители первыми столкнулись с масштабными наводнениями. Уже 5 апреля 2024 года в городе Орске из-за резкого повышения уровня воды в реке Урал была прорвана дамба. В зоне затопления оказались города Орск и Оренбург. В настоящее время остаются затопленными 14,4 тысячи жилых домов и около 30 тысяч приусадебных участков. Бедствие охватило 35 населенных пунктов, расположенных на территории 10 городских округов и муниципальных районов. В области введен режим ЧС и проводится добровольная эвакуация местных жителей.
Наводнение в Курганской области началось 8 апреля 2024 года, когда уровень воды в ряде районов области повысился более чем на 1 м. По сведениям МЧС, 9 апреля 2024 года в зоне подтопления находились уже более 18 000 жителей области. На 16 апреля 2024 года было затоплено 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.
Сильный разлив Волги отразился на всем Приволжском федеральном округе. Уровень воды поднялся до 4 м. В Самарской области бурный паводок начался 4 апреля 2024 года. В зоне затопления оказались 36 домов и 236 приусадебных участков. В наибольшей степени разлив затронул Алексеевский, Большечерниговский, Ставропольский, Большеглушицкий и Пестравской районы. Был введен режим повышенной готовности. На 16 апреля 2024 года затопленными оказались уже 181 жилой дом и 1053 приусадебных участка.
Здесь уже 30 марта из-за паводка был веден режим ЧС. В первую очередь разгул водной стихии затронул Рубцовск, а также Шипуновский и Михайловский районы. Уровень воды в реке Обь поднялся от 2 до 4 м в разных регионах Алтайского края. В начале апреля было подтоплено более 470 домов и 940 участков. В дальнейшем уровень воды пошел на спад, и на 16 апреля 2024 года в зоне затопления осталось 23 жилых дома и 65 приусадебных участков.
Прогноз наводнений в России
Специалистами Гидрометцентра прогнозируется подтопление целого ряда регионов России. В зоне наибольшего риска могут оказаться следующие области.
Разлив Оки и ее притоков может привести к подтоплению таких городов, как Коломна, Кашира, Серпухов. Паводок угрожает также жителям Воскресенского, Озерского, Одинцовского и Луховицкого районов. Выйти из берегов может Иваньковское водохранилище, затопив набережную.
В этом регионе ожидается затяжное половодье в 2024 году. Наводнение грозит затронуть города Луга, Любань, Тихвин. Пока наводнение не очень высокое, но из-за перепада температур возможен приход циклонов, которые могут изменить ситуацию.
Здесь наводнение ожидается в результате разлива Северной Двины. С наибольшей вероятностью оно грозит населенным пунктам Орлецы и Красноборск. Также в зоне подтопления могут оказаться районы, расположенные в устье и дельте Северной Двины.
Сразу несколько рек в регионе выйдут из берегов. Река Казанка может подтопить поселения в Высокогорском и Арском районах. Река Кубня грозит затоплением жителям Кайбицкого и Зеленодольского районов. Разлив реки Свияги затронет населенные пункты Буинского района.
Из-за разлива рек, особенно реки Белой, в зоне наводнения могут оказаться города Уфа, Стерлитамак, Белорецк. В поймах рек региона подтопление грозит более 20 населенным пунктам. Также возможно повреждение мостов и дорог.
Выход из берегов рек Западная Двина, Межа, Обша, Молога повышает риск затопления городов Тверь, Западная Двина, Белый, поселков Жарковский, Максатиха. Разлив озера Селигер угрожает городу Осташков.
Главными реками полуострова являются Бельбек, Кача, Альма, Биюк-Карасу, Черная. Вследствие засорения русел рек и в результате сброса воды из водохранилищ возможен прорыв дамб и выход водохранилищ из берегов. Риску затопления в таком случае подвергнуться десятки населенных пунктов.
Почему происходят разрушительные наводнения
Наводнения являются одним из видов стихийных бедствий. Они происходят из-за затопления территорий, обычно не покрытых водой. Причин этого может быть много, но главная — когда реки выходят из берегов в результате продолжительных осадков или таяния снега. Другими причинами являются: таяние ледников, штормовые волны, цунами, прибрежные приливы. В результате глобального потепления риски наводнений в различных регионах мира существенно возросли.
Как ответил руководитель сетевого издания «Прогностический центр Метео» Александр Шувалов: «Причина наводнения чаще всего связана с резким превышением нормы осадков, как зимних, так и летних. Наводнения бывают более скоротечными, когда в верховьях горных рек скапливается большое количество воды. Например, уровень воды в районе Сочи может в считаные часы подняться на 4—5 м. Такой водяной вал быстро скатывается к морю, и на этом все заканчивается. Но бывают и более длительные наводнения. Вода скапливается в верховьях реки и потоком идет по всему руслу, приводя к затоплению. Сильные половодья, как в Орске или Оренбурге, могут возникать и в результате весенних паводков, когда таяние снега сопровождается еще и теплыми дождями».
Как подготовиться к паводкам
Если дом находится в зоне риска, следует заранее подготовиться к возможному наводнению. Необходимо заранее оценить границы возможного затопления, знать способы защиты от наводнения, продумать план индивидуальной эвакуации, подготовить заранее необходимые вещи, продукты и питьевую воду. Существуют также специальные меры подготовки к паводкам.
Чтобы обезопасить подвал при резком подъеме уровня грунтовых вод, следует герметизировать его стены и пол. Для этого внутри помещения используется специальная обмазочная гидроизоляция. Снаружи стены штукатурят цементно-известковым раствором, а затем покрывают двумя слоями горячей мастики.
2. Удаление с участка льда и снега
Для уменьшения скопления воды возле дома в случае весеннего паводка рекомендуется очистить весь участок вокруг дома ото льда и снега. Чем суше будет участок, тем ниже окажется уровень подтопления.
Это эффективный способ защиты от наводнений, поскольку позволяет быстро избавиться от лишней воды. Дренаж участка предполагает рытье траншеи ниже основания подвала под некоторым уклоном от дома, чтобы обеспечить отвод воды. Затем засыпают в траншею щебень, укладывают гидроизоляцию и желоб.
4. Отмостка и обработка дома
Отмостка представляет собой небольшие дорожки из цемента вокруг дома. Они делаются под некоторым наклоном от здания, чтобы вода не скапливалась вблизи фундамента. Также необходимо заделать все щели и трещины специальным герметиком, что предохранит дом во время сильных осадков. Фасад строения желательно обработать специальной водоотталкивающей пропиткой.
Как действовать во время наводнения
Если наводнение все же началось и застало людей в жилом помещении, следует придерживаться алгоритма поведения, разработанного МЧС России (3):
1. Не поддавайтесь панике и держите при себе телефон с номерами экстренных служб.
2. При оповещении об угрозе затопления или в случае его начала немедленно покиньте опасную зону, переместившись в безопасное место или на возвышенность.
3. Возьмите с собой заранее подготовленные вещи, документы, лекарства.
4. В жилом помещении перед уходом необходимо выключить газ и электричество, погасить огонь.
5. В самом доме следует закрыть все окна и двери, перенести ценные вещи на верхний этаж или чердак; снаружи закрепить все плавающие предметы или убрать их в подсобное помещение.
6. В ожидании спасателей переместитесь на верхний этаж или чердак, поддерживайте связь по телефону с экстренными службами, подавайте сигналы бедствия.
7. После приезда спасателей перейдите в лодку, не допуская ее перегрузки; самостоятельно использовать плавательные средства можно только в крайнем случае.
8. Оказывайте посильную помощь утопающим и людям, находящимся в воде.
Районы в зоне риска подтоплений и самые важные советы их жителям
Мы подобрали наиболее важные советы о подготовке к подтоплению, действиях во время и после наводнения.
|Совет
|Описание
|Подготовьте дом к наводнению
|Необходимо удалить вокруг дома снег и лед, провести дренаж территории, установить отмостки вокруг строения, заделать в нем щели и трещины герметиком, провести гидроизоляцию подвала, обработать фасад дома водоотталкивающей пропиткой
|Продумайте план своего поведения при наводнении
|Без паники покиньте опасную зону, подготовив заранее сумку с документами, лекарствами, продуктами, вещами
|Наведите порядок в доме с целью минимизации потерь
|Выключите газ, электричество, погасите огонь, переместите ценные вещи на чердак, закрепите плавающие предметы возле дома
|Займите безопасное месторасположение
|Поднимитесь на чердак и подавайте сигналы бедствия. Сообщите по телефону в МЧС о своем местонахождении
|Соблюдайте правила нахождения в лодке
|Лодку нельзя расшатывать и перегружать. Самостоятельно использовать плавсредства можно только в крайнем случае
|Не используйте воду при разливе
|В результате наводнения вода сильно загрязнена сточными сливами, поэтому непригодна даже для технических нужд
|Наведите порядок в доме после наводнения
|Проверьте, нет ли угрозы обрушения дома, организуйте проветривание, не пользуйтесь электричеством и газом до полной проверки специалистами
|Проведите работы на участке возле дома
|Откачайте воду из подвала, проведите очистку колодца от грязи
1. Опасные и неблагоприятные явления на реках, озерах и водохранилищах Российской Федерации по состоянию на 16 апреля 2024 год. URL: https://www.meteorf.gov.ru/press/polovod2024/37337/
Эксперт: Александр Шувалов, руководитель сетевого издания «Прогностический центр Метео»