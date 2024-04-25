Лазарева суббота. Что можно и нельзя делать 27 апреля 2024 года
27 апреля 2024 года отмечается Лазарева суббота.
27 апреля 2024 года отмечается Лазарева суббота.
27 апреля 2024 года Православные христиане вспоминают невероятное чудо — воскрешение Иисусом Христом праведного Лазаря, который четыре дня был мертв. Спаситель сотворил чудо, разозлившее фарисеев, не только из-за любви к своему усопшему другу и его сестрам, но и чтобы показать людям, что всеобщее воскресение в день Страшного Суда — реальность.
Святой праведный Лазарь жил в Вифании и был братом Марфы и Марии. Христос часто посещал их. Незадолго до праздника Пасхи Лазарь сильно заболел, и его сестры — Марфа и Мария — сообщили об этом Христу. На что Иисус ответил: «Эта болезнь не к смерти, а к славе Божией».
Лазарь же умер, и когда Спаситель пришел в Вифанию. Марфа встретила его словами: «Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю: чего Ты ни попросишь у Бога, даст Тебе», на что Христос ответил: «Воскреснет брат твой».
Около пещеры, где к тому моменту уже похоронили Лазаря, помимо обеих сестер скорбели и другие родственники Лазаря. Видя, как они горюют, Христос заплакал. А потом велел отвалить закрывающий ее камень. Марфа напомнила, что Лазаря погребли уже четыре дня назад, и он смердит. А Христос помолился и возгласил: «Лазарь, выйди вон!» Умерший Лазарь вышел из гробницы, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами.
В Писании говорится, что многие, видевшие это чудо, уверовали во Иисуса Христа, а фарисеи «c этого дня положили убить Его». После своего воскресения Лазарь прожил еще около 30 лет. По преданию, после Воскресения Христа Лазарь из-за гонений покинул Иудею. Он поселился на Кипре и впоследствии стал епископом.
Нужно идти в храм на службу. Во время молитвы необходимо очистить мысли и с благостью на душе встретить Вербное воскресенье.
Принято запасаться вербными ветвями, чтобы освятить их на следующий день в церкви.
Принято есть гречневые блины, кашу, овощные котлеты и постную выпечку.
В этот день позволено есть рыбную икру.
Нельзя ссориться, злиться, обижаться, кричать.
Нельзя сквернословить.
Нельзя посещать увеселительные мероприятия.
Нельзя употреблять спиртное и объедаться.
Нельзя обманывать и льстить.
Нельзя стирать. Особенно смешивая вещи мужа и жены в одну кучу.
Нельзя ходить в баню.
Нельзя убираться и делать иную домашнюю работу. Хозяйки старались навести порядок в доме заранее.
Под запретом любой физический труд — нельзя работать в огороде, строить что-либо.