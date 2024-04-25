02:52 (мск), источник: Газета.Ру

В Гидрометцентре предупредили о надвигающейся песчаной буре из Ливии

Накрывшая Ливию песчаная буря двигается в сторону Европы, но она не достигнет России, а остановится на территории Балканских стран.

Источник: Freepik

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

«Очень высоко поднялся песок. Воздушная масса переносится с юго-запада на северо-восток, но до территории нашей страны эта пыльная буря не дойдет», — сказал синоптик, добавив, что пыльная буря затронет Грецию и Балканы и там остановится.

Ливийские СМИ сообщили, что международный аэропорт Бенина в Бенгази на востоке Ливии остановил работу из-за песчаной бури, обрушившейся на страну. По данным местных метеорологов, скорость ветра на востоке Ливии в ближайшие дни может превышать 70 км/ч.

Немецкие ученые выяснили, что за последние 30 лет количество пыли в Средней Азии повысилось на 7%. Причиной этого стало пересыхание Аральского моря.

До этого американские ученые из Техасского университета A&M заявили, что пыльные бури в отдаленных регионах мира могут переносить различные аллергены на огромные расстояния, позволяя им достигать других континентов.

 Киркоров рассказал, какой неприятный случай из жизни никогда не забудет
Басков о свиданиях: «Я матерый волк»
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»