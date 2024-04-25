13:33 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд рассказал, какая погода ожидается на юге России

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Погода с температурами около плюс 30 градусов, что на 7−13 градусов выше нормы, продолжится во всех регионах Южного федерального округа. Кроме того, очень высокие температуры наблюдаются и в Северо-Кавказском федеральном округе, и в Приволжском федеральном округе (ПФО), сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: AP 2023

«Продолжается исключительно теплая погода на юге европейской России. Там просто лето наступило, во всех регионах Южного федерального округа повсеместно температура плюс 26−30 градусов», — сказал он, отметив, что температуры в среднем выше нормы на 7−13 градусов.

По словам метеоролога, в Крыму — около плюс 30 градусов, на побережье — плюс 25−26 градусов. В Краснодарском крае — до плюс 35 градусов, а в Адыгее — до плюс 36−38 градусов. «Очень теплая погода в Ставропольском крае, плюс 25−30 градусов, даже до плюс 33 градусов у подножия гор», — добавил он.

Также аномальное тепло продлится до конца недели и в ПФО, там даже в северных регионах округа температура на уровне 18−23 градусов тепла, в Саратовской области — плюс 28−30 градусов, а в остальных областях, например в Ульяновской, Самарской и Пензенской, — около 25 градусов выше нуля. В Приволжье установилась температура выше нормы в среднем на 6−8 градусов, рассказал Вильфанд, отметив, что 23 апреля в Казани был перекрыт температурный рекорд, максимальная температура составила 25,2 градуса выше нуля.

Кроме того, до воскресенья включительно ожидается температура выше нормы на 8 градусов в Сахалинской области. На юге Хабаровского края и в Приморье в ближайшие два дня температура на уровне 21−23 градусов тепла. Затем она понизится до плюс 17−18 градусов, но это все равно «очень теплая погода», отметил Вильфанд.

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