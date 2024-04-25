Научный руководитель Гидрометцентра рассказал, в каких регионах возможен снег на майских праздниках
По словам эксперта, сейчас две трети территорий страны покрыты снегом.
По словам эксперта, сейчас две трети территорий страны покрыты снегом.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, в каких регионах возможен снег на майских праздниках. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «360».
По словам эксперта, сейчас две трети территорий страны покрыты снегом, и в этих регионах температура отрицательная.
В южных регионах преобладает температура до +6 градусов в дневное время, а в Западной Сибири показатель достигает +8 градусов.
Вильфанд отметил, что к концу апреля станет теплее, но к первомайским праздникам ночные температуры снова будут отрицательные.