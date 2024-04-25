14:56 (мск), источник: Piter.tv

Научный руководитель Гидрометцентра рассказал, в каких регионах возможен снег на майских праздниках

По словам эксперта, сейчас две трети территорий страны покрыты снегом.

Сейчас в Ричмонде: +12° 5 м/с 67% 762 мм рт. ст. +13°
Источник: Freepik

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, в каких регионах возможен снег на майских праздниках. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «360».

По словам эксперта, сейчас две трети территорий страны покрыты снегом, и в этих регионах температура отрицательная.

В южных регионах преобладает температура до +6 градусов в дневное время, а в Западной Сибири показатель достигает +8 градусов.

Вильфанд отметил, что к концу апреля станет теплее, но к первомайским праздникам ночные температуры снова будут отрицательные.

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