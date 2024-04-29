Как не подорвать здоровье, работая на огороде на майских праздниках

Перед началом работы с землей нужно коротко постричь ногти, надеть перчатки, а после окончания работы необходимо тщательно промыть руки. В земле находятся личинки, яйца глистов, поэтому эти меры безопасности не будут излишними.
Врач также отмечает, что при работе на грядках опорно-двигательная система может испытывать чрезмерные нагрузки. Как правило, в огороде многие долгое время проводят в неудобной позе. Это перегружает позвоночник, могут возникнуть обострения заболеваний, боли в спине, мышцах и суставах.
Если вы планируете долго работать на участке — высаживать рассаду или пропалывать, то делать это лучше, встав на колени на специальный коврик или сидя на табуретке.
Еще один распространенный вид нагрузки — это поднятие тяжести. Делать это нужно правильно, говорит эксперт. Ноги надо поставить на ширину плеч, присесть, положить груз на высоту колен, а затем уже поднять выше.
Врач также рекомендует равномерно распределять нагрузку. Инструменты для работы в огороде должны быть правильно подобраны под рост человека, чтобы не перегружать спину.
По словам Серебренниковой, важно работать с перерывами. Чтобы не нагружать организм излишне, нужно периодически менять позы, характер работы и движений.