Когда сажать кабачки в 2024 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Кабачки — одна из наиболее неприхотливых культур для выращивания в саду. Они отличаются плодовитостью и способны приносить богатый урожай даже при элементарном уходе. Однако необходимо уделять достаточно внимания и соблюдать оптимальное время для выращивания в саду. Фазы Луны могут повлиять на развитие и рост бахчевых культур, поэтому многие садоводы прибегают к использованию лунного календаря. В этой статье собрали нюансы ухода за овощем и полезные советы. Расскажем, когда сажать кабачки в 2024 году, как выбрать благоприятные дни для посева семян, подготовить почву и ухаживать за растениями, чтобы получить богатый урожай.
Что важно знать о выращивании кабачков
Кабачки — это растения, которые предпочитают теплые условия и не переносят заморозков весной. У места для рассаживания кабачков должно быть хорошее освещение, чтобы ростки были обеспечены необходимым количеством солнечного света для роста и развития.
|Сроки посева
|На рассаду — с 20 по 30 апреля; в открытый грунт — с 25 мая по 5 июня
|Глубина посадки
|4—5 см
|Схема посадки
|От 40 до 70 см
|Предшественники, которые положительно влияют на кабачки
|Лук, салат, редис, укроп, шпинат, картошка, капуста, томаты и кукуруза
|Предшественники, которые негативно влияют на кабачки
|Патиссоны, арбузы, кабачки, тыквы и дыни
Как выбрать семена и сорт кабачков для посадки
Существует множество различных сортов кабачков. Они отличаются друг от друга формой, видом и вкусом. Основные характеристики, на которые стоит обратить внимание при выборе сорта:
1. Форма куста. Одни бывают небольшие, компактные, а другие — пышные. Существуют классические кустовые кабачки и с длинными плетями, подобными тыкве. Для последних требуется значительно больше места, поэтому важно изучить описание сорта перед посадкой.
2. Сроки созревания овоща. Плоды ранних кабачков можно собирать уже через 35—45 дней после появления всходов. У среднеспелых сортов этот процесс занимает примерно 50—60 дней. У поздних — более 60 дней. Для Сибири часто рекомендуют выбирать скороспелые сорта, так как лето здесь довольно короткое. Чтобы урожай успел дозреть до начала осенних заморозков.
3. Виды кабачков. Есть множество видов кабачков, которые различаются по окраске и форме (цукини, патиссон, крукнек и многие другие).
Таблица благоприятных дней для посадки семян кабачков на рассаду
Лунный календарь используют многие овощеводы, когда планируют посев корнеплодов, включая кабачок. Давно замечено, что фазы Луны влияют на все живое и растущее на земле.
1. Новолуние. Именно эта фаза Луны обычно считается не самым благоприятным временем для посадки культур. Сезон посадки кабачков приходится на май и июнь. В 2024 году новолуние предполагается 8 мая и 6 июня, поэтому лучше воздержаться от посадки каких-либо растений в этот период.
2. Растущая Луна. Считается, что эта фаза Луны способствует активному росту и развитию растений. Это самое подходящее время для посадки кабачков, продлится оно с 9 по 22 мая и с 7 по 21 июня.
3. Полнолуние. Положительное время для ухода за растениями, но не для посева новых культур. В 2024 году полнолуние планируется 23 мая и 22 июня, поэтому в эти дни лучше уделить внимание уходу за уже посаженными овощами.
4. Убывающая Луна. Этот период оптимален для работ с корнеплодами, однако для кабачков не лучшее время для посадки. Фаза Луны воздействует на подземную часть корнеплодов, но не стимулирует активный рост надземной части. Этот цикл продлится с 24 по 31 мая и с 23 по 30 июня.
Таким образом, согласно лунному календарю, наиболее подходящим временем для посадки кабачков в 2024 году будет период растущей Луны, который приходится с 9 по 22 мая и с 7 по 21 июня. Нет острой необходимости спешить с посевом, потому что кабачки довольно быстро созревают. Отличное время для посадки — с конца апреля или начала мая, так как предпочтительный возраст рассады овощных растений составляет от 30 до 40 дней. Затем ее можно высаживать в конце мая или начале июня.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Апрель: 20, 22—23, 29
|Май: 24—31
|Май: 10—15
|Июнь: 23—30
Таблица благоприятных дней для посадки кабачков в открытый грунт
Кабачки предпочитают тепло, поэтому рассаду или семена можно высаживать в землю после 25 мая, когда заморозков уже не бывает. Для Сибири рекомендуется эти сроки перенести на начало июня.
|Месяц
|Благоприятные дни
|Апрель
|2—4, 12—13, 21, 25—26, 29—30
|Май
|10—19, 21, 27
|Июнь
|10—19
В 2024 году из-за плохих погодных условий некоторые периоды будут нежелательными для посадки кабачков. В конце мая и в начале июня ожидаются сильные дожди, которые могут привести к переувлажнению почвы и гниению корней растения.
Как правильно сажать семена кабачков на рассаду
Посев семян для рассады требует терпения, поэтому лучше не спешить, так как время от посева до высадки растения на участке обычно составляет примерно 25 дней. Эффективный рост рассады также зависит от создания оптимальных условий: выбор контейнера и грунта, обработка семян и постоянный уход за рассадой.
Как выбрать дату посадки в зависимости от региона
Посев семян для выращивания рассады рекомендуется проводить в конце апреля. Сажать семена в огороде лучше в конце мая. Однако для уральских и сибирских местностей устанавливаются немного иные сроки: посев семян на рассаду осуществляется в первые 10 дней мая, а посев сразу в грядки — примерно к началу июня. В случае теплой весенней погоды следует провести посадку на две недели раньше установленного периода.
В каких емкостях выращивать рассаду
Рекомендуется использовать пластиковые стаканы темного цвета или торфяные горшки 10—12 см высотой, объемом 0,2—0,5 мл и обязательно с отверстиями.
Какую почву выбрать для посадки семян
Качественная почва — ключ к хорошей рассаде. Почва под посадку должна быть питательной, увлажненной и рыхлой. Кабачковые кусты не могут быть выращены на кислых или щелочных почвах. Попробуйте подготовить почвосмесь самостоятельно. Смешать землю из огорода и перегной (торф) в равных пропорциях.
Как подготовить семена кабачков к посадке
Прежде всего, важно покупать семена у надежных изготовителей, обращая внимание на срок хранения и повреждения на упаковке. После чего можно переходить к процессу подготовки семян.
Для начала нужно отсортировать семена. Выбрать самые крупные, затем проверить на всхожесть, погрузив в теплую воду на 2—3 часа. Всплывшие семена могут быть пустыми, поэтому их лучше не использовать. Этот шаг необязателен, если на упаковке указано, что замачивание не требуется из-за специальной защитной оболочки, примененной производителем.
«Прежде чем сажать кабачки, необходимо продезинфицировать семена. Их можно обеззаразить, опустив в розовый раствор марганцовки или в легкий раствор препарата “Максим”, подержав их в жидкости около 20—30 минут. Еще моя бабушка говорила, что лучше всего работает рассол от соленых или маринованных огурцов и томатов», — поделился агроном из Санкт-Петербурга Лев Ефимов.
Где держать рассаду кабачков
Рассада кабачков хорошо развивается без особых требований. Главное условие — это свет. Кабачки теплолюбивы, поэтому предпочитают солнечное освещение.
«Рассаду лучше выставить на самое солнечное окно, в идеале — южное», — подтверждает агроном Лев Ефимов.
Как ухаживать за рассадой кабачков
После того как появились всходы, горшки следует переместить в место попрохладнее, где температура будет +20…+22 °C днем и +15…+16 °C ночью. Раз в семь суток следует обильно поливать рассаду. После чего лишнюю жидкость слить с подставки. Агроном Лев Ефимов рассказал, что в качестве подкормки для рассады подойдет раствор любых удобрений с названием «Для рассады». «Главное, чтобы в составе преобладал фосфор, он нужен для лучшего корнеобразования», — подчеркнул эксперт.
Как и когда правильно пикировать кабачки
Кабачки пикировать нежелательно, так как это может привести к развитию болезней, а также ухудшить приживаемость растения в целом. «Пикировку рассады кабачков и огурцов не проводят. Сеют сразу в стаканчики или кассеты, откуда сразу высаживают на грядку», — отметил агроном Лев Ефимов.
Когда высаживать рассаду кабачков
Рассаду обычно пересаживают на открытый участок через 20—30 дней. Если семена находились в торфяных горшках, их сажают вместе с ними. Пересадку растений в открытый земельный участок следует проводить только после появления двух или трех листочков на стебле. Они появляются через две-три недели после всходов. Почва к этому времени прогревается до +20…+24 °C.
Правильный подход к посадке рассады в открытый грунт обеспечит здоровый рост растений и богатый урожай — вкусные, большие корнеплоды.
Для выращивания кабачков необходимо выбирать солнечный и южный участок. Также следует обеспечить надежную защиту растений от порывов ветра. В случае ночных заморозков или резкого похолодания пересаженную рассаду следует накрыть пленкой или обрезать бутылки из пластика и закрыть ими.
Для роста овощных культур отлично подойдет дренированный грунт (почва, где вода стекает без застоя) с высоким содержанием питательных веществ. Главное — почва должна была теплой и рыхлой. Поэтому для кабачков рекомендуется создать высокие грядки (примерно 20—25 см).
Перед тем как высадить рассаду в огороде, ее необходимо закалить. Как это сделать: за семь дней до пересадки каждый день переносить рассаду на 2—3 часа на улицу. Однако в первое время лучше накрывать растения пленкой, чтобы защитить от резких порывов ветра.
Выращивание кабачков в теплице позволяет сеять семена сразу в открытый грунт раньше обычного срока и избежать их поражения заморозками. В теплицах не выращивают длинноплетистые сорта кабачков из-за того, что куст занимает слишком много места. Схема посадки в теплице такая же, как и для открытого грунта. Для экономии места между кустами сокращают расстояние до 60—70 см. При этом плети подвязывают и разводят в стороны, чтобы они не переплетались и не создавали тень друг другу.
Эксперт Светлана Золотарева, кандидат сельскохозяйственных наук, агроном, основатель школы органического земледелия, ответила на вопросы о том, как правильно выращивать кабачки.
Как правильно посадить семена кабачков в открытый грунт?
Выкопать лунки глубиной 2—4 см. Расстояние между лунками 40—60 см (иногда меньше или больше). В каждую лунку помещают по два семечка. Затем засыпают землей и слегка уплотняют поверхность ладонью. После этого поливают водой из лейки.
На каком расстоянии сажать кабачки?
Сажать кабачки нужно примерно на расстоянии 40—50 см.
Нужно ли замачивать семена кабачков перед посадкой?
Если вы планируете выращивать кабачки через рассаду, то можно замочить семена на 1—2 часа, это ускорит процесс роста и развития. Но можно обойтись и без этих манипуляций, так как культура легко всходит и без замачивания на 6—7-й день.
Сколько сохраняется всхожесть у семян кабачков?
Обычно такую информацию указывают на пакетике с семенами (информация может зависеть от сорта или гибрида).
Эксперты: Лев Ефимов, агроном из Санкт-Петербурга
Светлана Золотарева, кандидат сельскохозяйственных наук, агроном, основатель школы органического земледелия